溫暖動人的日本貓咪電影《貓咪知道但是貓咪不說》由日本國寶級演員藤龍也、倍賞千惠子搭檔演出結褵50年的銀髮夫婦，攜手譜出銀髮愛情故事。總在銀幕上飾演硬漢角色的藤龍也，這次在新片卸下凶狠形象，轉而演出沉默寡言又霸道的古怪老先生，因年老出現失智症狀，與太太面臨岌岌可危的婚姻關係，片中還要與貓咪對戲，一夜之間被收服成貓奴。

藤龍也1976年以名導大島渚代表作《感官世界》榮獲報知電影獎最佳男主角，並與多位國際名導如：黑澤清、北野武、河賴直美合作過許多經典電影作品如《光明的未來》、《極道老男孩》、《光》等。而倍賞千惠子在《男人真命苦》經典系列中飾演主角寅次郎的妹妹小櫻，成為山田洋次導演作品中不可或缺的卡司，更是日本家喻戶曉的國民女演員。

《貓咪知道但是貓咪不說》黑貓小不點成為解救銀髮夫婦的婚姻解藥。（可樂電影提供）

該片點出日本銀髮族世代在傳統夫妻關係下的動容與哀愁，導演小林聖太郎擅長溫暖人心的題材，繼《元氣媽媽》、《深夜食堂2》後，推出以貓咪與銀髮族為主題的愛情喜劇。《貓咪知道但是貓咪不說》描述藤龍也和倍賞千惠子飾演的一對看似相愛的熟齡夫妻，孩子們長大後都離開了老家，只留下黑貓小不點陪伴彼此。因一場意外面臨岌岌可危的婚姻關係。該片12日上映。

(中時 )