威尼斯影展進入尾聲星光開始黯淡，5日撐場的是強尼戴普（Johnny Depp），他為今年唯一作品《Waiting for the Barbarians》首映抵達水都，不只一身西裝筆挺，更吸睛的是還拎著吉他，有望在此進行驚喜演出。

強尼戴普晚間換上黑色襯衫搭配棕色西裝外套，造型時髦，與製片一起參加晚宴活動，神態看來一派輕鬆，似乎不受最近代言香水的廣告因爭議被撤下。強尼戴普替Dior「SAUVAGE曠野之心」男性香水拍攝全新廣告《We are the Land》，以美國原住民文文化為靈感，化身荒野之神胸前解釦直到腰際，露出肌肉線條與刺青，並演奏印第安吉他手林克雷（Link Wray）的作品〈Rumble〉，象徵貼近大地與主宰。原住民女演員塔娜亞比提（Tanaya Beatty）也參與演出，事後表示她在拍攝期間猶豫不決並感到矛盾，因為目睹「原住民文化公然地不被尊重」。

廣告上架後就因「文化挪用」不得不趕緊下架，雖然拍攝前還特別請來當地的非盈利組織「Americans for Indian Opportunity」，在選址、服飾、佈景設計等進行多方諮詢，以尊重原住民文化遺產與價值觀，但依然引發原住民不滿，認為光是香水名字就帶有對原住民的貶義。

(中時 )