央視介紹055艦與052艦進行實兵對抗演習

大陸網路上傳出正在進行舾裝的2艘055萬噸驅逐艦的照片，顯示這2艘055艦的第3與第4號艦有源相控陣雷達已安裝完成，舾裝工作進入尾聲，不久就可以進行海試，預計可以在2020年交付中共海軍。

據《新浪軍事》報導，大陸自行研發建造的055萬噸大型驅逐艦首艦南昌艦已於今年4月服役，2號艦目前號在海試，若無意外將可在年底或明年初入列服役。而已經進行舾裝一段時間的055大型驅逐艦3、4號艦，近日也有網路圖片傳出，顯示其大型的有源相控陣雷達安裝工作已完成，而雷達天線安裝到位，表明內部設備和系統亦已完成，外界推測舾裝進入尾聲，最快可以在年底進行海試，2020年裝備部隊。

055驅逐艦是目前大陸自行設計與生產的最大型武器。圖為055在今年青島海軍節正式亮相。（圖／新華社）

報導說，055型驅逐艦除了已經建成的4艘之外，還有2-4艘處於不同建造階段。其中第5、6艘建造工作已經進入尾聲，2019年底或者2020年有望下水。055首艦南昌艦舾裝週期大約是12個月，海試週期大約是8個月，按照這個速度計算，如果舾裝和海試工作順利，5號、6號艦大約能夠在2022-2023年之間入列。如此一來，055型驅逐艦第一批8艘艦最快可以在2025年之前全部交付部隊。

報導認為，055型驅逐艦前幾艘應該會以航母護航為主，重點發展防空、反艦和反潛作戰能力，艦載導彈將包括鷹擊-18反艦導彈、紅旗-9B艦對空導彈和魚-8反潛導彈等。後期幾艘可能會增加對陸攻擊和反導攔截能力，包括為130毫米艦炮配備射程100公里遠端制導炮彈，艦載導彈增加鷹擊-18改款型對陸遠程巡航導彈，可以打擊深入陸地的重要目標。在反導攔截能力方面，055型驅逐艦配備有尺寸較大有源相控陣雷達，對彈道導彈探測能力強，大尺寸垂直發射單元也能容納較大型的反導攔截彈。

網上流傳舾裝中的055大型驅逐艦圖片。（圖／新浪微博@海邊漫步、@王牌武器庫）

報導還表示，2025年之後055型驅逐艦還將繼續進行改進，可能會把動力系統升級為綜合電力系統，以提高艦艇機動性能與降低雜訊，並提供給電磁砲或雷射砲等高能武器足夠的能量。

055大型導彈彈驅逐艦是目前大陸最感自豪的大型艦艇，它是大陸自行設計與建造，並裝備自行研發的各式武，也是除航空母艦與兩棲攻擊艦之外的亞洲最大戰艦，經常被拿來與美國最先進的朱瓦特級(Zumwalt)相比。由於其噸位達萬噸以上，艦載火力強大，美國將它列為巡洋艦等級。

(中時電子報)