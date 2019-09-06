許毓仁指出，在台灣任何一個人帶著300萬現金出門都會被質疑，更何況這個人是立委？（摘自許毓仁臉書）

民進黨立委陳明文在高鐵上遺失300萬元，法務部次長蔡碧仲辯稱陳妻分次領取，沒有違法洗錢防治法。藍委賴士葆譏諷，蔡碧仲過去替涉民雄汙水廠案的陳明文辯護過，「領取律師費讓蔡感念終身」，因此蔡的記憶仍停留在陳明文辯護律師的身分，跳出來幫陳明文辯護開脫。

關於法務部次長蔡碧仲跳出來辯護稱陳妻分次領取，未超過50萬元金融機構不需通報，不構成違反洗錢防治法。國民黨立委賴士葆說，蔡碧仲雖然是法律背景出身，但是他其實有情有義。

賴士葆娓娓道來，11年前陳明文在嘉義縣長任內，因為洩漏民雄汙水廠標案被起訴，當時聘任蔡碧仲為他的辯護律師，領了律師費，蔡碧仲感念終身，至今仍不忘投桃報李，看出兩人交情匪淺，當初陳明文這個律師費太值得了。

賴士葆認為，現在蔡碧仲高升為法務部次長，本應迴避相關問題，但是蔡碧仲的記憶仍停留在陳明文辯護律師的身分，跳出來幫陳明文辯護開脫。蔡碧仲是前洗錢防制辦公室主任的身分，替陳明文認證，這樣是OK，也教導民眾如何規避洗錢防制，蔡碧仲角色錯置混亂到不知所以，嘉義地檢署想必也領受長官這樣的風向，知道該如何偵辦才是。

國民黨立委許毓仁說，陳明文是蔡英文組織動員的重要人物，現在操盤蔡總統選舉的洪耀福也是他帶起來的，曾涉及弊案，最後以洩密罪判刑6個月定讞。這號人物手提300萬現金，說是給兒子的創業資金，要去菲律賓開珍奶店，滿滿的台灣價值要外銷菲律賓，你信還是不信？

許毓仁指出，在台灣任何一個人帶著300萬現金出門都會被質疑，更何況這個人是立法委員？他的品格操守甚至是金錢往來的運用，當然理應受到外界嚴格檢視。但蔡總統談到此案時竟說「我相信他」，總統對於身邊親信陳明文的道德操守的要求與標準竟然是如此不可思議的低，這也難怪私菸案會將走私解釋成「超買！」

許毓仁說，蔡總統要大家相信一個金流交代不清的身邊大將陳明文，大家又如何放心將國家交給一個用低道德標準要求身邊親信的總統？

許毓仁認為，民眾一看就知疑點重重，然而蔡英文總統竟然只說「我相信他」，明顯在帶風向、指導辦案、干預司法，建議陳趕快拿出提領300萬元的銀行提款單，證明錢的來源；

(中時 )