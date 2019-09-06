新北市農業局長李玟今（6日）邀請石碇青農葉家豪與市議員陳儀君、洪佳君以及市府成員辦理新創生交流分享會，分享日本北海道地方創生發展參訪心得，透過交流討論激盪新北市新創生想法。

新北市推動六面向願景工程，其中新創生主題盤點新北市各個地區潛在團隊，引入輔導資源振興地方發展。7月份在石碇地方團隊成員葉家豪媒合下，與議員及研考會、農業、觀光、原民、文化等單位代表至日本北海道旭川訪問地方創生推動情形。實際至東川町、大雪農協、美瑛農會、富田農場及北海道多處農產銷售中心交流。6日農業局長特別邀請參訪成員辦理交流分享會。

陳儀君表示，新北市有人口超過30萬的新店區，也有不到1萬人的烏來、坪林和石碇區。日本地方創生的經驗，能為新北的偏鄉注入活水。洪佳君議員舉例，當地特色文化圖書館令人印象深刻，可以導入新北市圖書館設計裡。

農業局技正周佑軒從政策、產業、資源、第一線執行人員等各面向分析上川綜合振興局推動地方創生的各項措施。觀光旅遊局股長周彥瑜分享看見當地觀光什麼都可以賣，什麼都不奇怪。不管是農特產、山海景色、當地文化都是可以變成吸引遊客的元素。研考會組長江奇叡分享日本設計「故鄉納稅」概念以及公部門從下而上整體思考地方創生的精神。

原民局股長王信雄就日本北海道愛奴族文化保存看台灣原住民特色保存發展的方向。依原鄉跟都會不同區位特性，以文化、合作、共榮的面向取代過往思維。

文化局研究助理章家綺分享東川町攝影之町定位，運用當地資源做設計吸引外來人口進駐，成為攝影文化首都。文化、藝術能振興地域。曾到北海道學習種香菇的石碇青農葉家豪認為，北海道面臨人口不斷老化流失問題，透過公部門與地方合作共同思考方案解決。

石碇離台北101僅半小時車程，發展卻有極大差距。號召更多熱情青年參與地方發展，共同思考解決地方問題。

李玟表示，新北市與社會企業、地方團隊合作，依照不同團隊需求，引入專業資源，首波預計輔導10至15個新創生團隊。以事業帶動產業，活化地方發展。

(中時 )