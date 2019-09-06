沒想到今年世界盃的8強隊伍，這麼快就出現一半了！靠著「金童」盧比歐最後關頭帶起一波8比0收尾攻勢，西班牙有驚無險以67比60氣走義大利，除摘世界盃4連勝，也跟塞爾維亞、波蘭、阿根廷等隊攜手宣告提前搶到8強門票。

由於6日除了塞爾維亞與波蘭下午贏球、西班牙晚上險勝義大利，阿根廷也以87比67輕取委內瑞拉，代表塞爾維亞、波蘭、西班牙與阿根廷都取得4勝0敗戰績晉級8強，俄羅斯、委內瑞拉、義大利與波多黎各4隊提前遭到淘汰。

不過西班牙這場比賽贏得並不輕鬆，上半場甚至一度落後義大利10分之多，幸好盧比歐帶頭穩住攻守節奏，幫助西班牙最後關頭從54比56的落後，一口氣連取8分，反而打到最後1分07秒，取得62比56超前，義大利再也追趕不上。

西班牙以赫南戈梅茲(金塊)16分最高，盧比歐(太陽)雖拿15分，卻發生7失誤，西班牙陷入苦戰主因除了盧比歐失誤過多，更因主力中鋒馬克蓋索(暴龍)表現太過低迷，全場投6中1，僅拿2分；義大利則以賈林納利(雷霆)15分最高。

(中時電子報)