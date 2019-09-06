新北市新聞局指導、新北市公用頻道活化運用委員會及新視波有線電視主辦的「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，今（6日）在永和區永利活動中心登場。（新視波提供／葉書宏新北傳真）

新北市新聞局指導、新北市公用頻道活化運用委員會及新視波有線電視主辦的「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，今（6日）在永和區永利活動中心登場。（新視波提供／葉書宏新北傳真）

新北市新聞局指導、新北市公用頻道活化運用委員會及新視波有線電視主辦的「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，今（6日）在永和區永利活動中心登場。（新視波提供／葉書宏新北傳真）

新北市新聞局指導、新北市公用頻道活化運用委員會及新視波有線電視主辦的「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，今（6日）在永和區永利活動中心登場。

活動邀請講師教導社區爺爺奶奶，如何輕鬆用手機製作影片，不管是家庭旅遊、與孫子同樂或是參與社區大小事，都能輕鬆使用自己的智慧型手機拍照、攝影，最後透過手機APP功能，進行剪輯，把歡樂的點點滴滴做成短片分享給所有親朋好友。

現場超過60位的爺爺奶奶們，課堂開始前只懂得使用手機講電話、拍拍生活照，看到親朋好友在群組內分享自己出去玩的影片，但自己卻不知道如何使用將照片製作成影片，透過此次課程學習後，都紛紛表示以後出門玩都可以用APP軟體製作成影片跟親友們分享喜悅。

68歲的張奶奶說到，以前用手機拍照後，就會將照片傳到LINE分享，看到里長張貼課程公告後，馬上報名參加，想學習如何將照片變影片，今天經過年輕帥哥老師教完後，以後自己所參與的社區大小事或是家庭旅遊，都可以做成影片為自己留下紀錄也可以分享給好友們聞香。

張奶奶在三小時的課程中，做出了一部30秒的短片，是和孫子去動物園玩的影片，做完馬上分享給兒子看，兒子也回覆張奶奶好厲害，讓張奶奶好有成就感。現場老師也跟張奶奶說除了透過社群媒體讓親友們知道外，還可以申請第三頻道播出，透過第三頻道公用頻道，和雙和區的民眾分享生活裡的美好。

現今科技發達，人人都可以拍影片的網紅時代，新視波有線電視透過「新北CH3‧城市光影」影像製作學堂，教授民眾善用手機功能輕鬆製作影片，讓生活裡的美好時刻都能被留下足跡，實用的課程，並能提升民眾媒體素養及影片製作能力，善用公用頻道，活化公用頻道，真正落實民眾的媒體近用權。

課程除了基層民眾參與之外，新北市公用頻道活化委員秘書長薛宏基、得和里長蔡綉花、福和里長呂昶祺、永元里長呂卓春英及新視波有線電視總經理李寶慧等人也特別撥空參加這場活動。

新視波有線電視李寶慧總經理表示，今年5月及6月與台灣藝術大學合作舉辦不老影視學堂，大受好評，此次也很高興與新北市公用頻道活化委員會合作教導民眾如何使用手機APP製作影片並且推廣公用頻道，讓每天拿在手上的手機不只是手機，而是為我們生活紀錄下更多的美好的手機。

秘書長薛宏基表示，依據前幾次由其他家有線電視業者開設的課程，特別為學員們開了LINE群組，讓大家分享自己的學習成果，彼此互相學習進步。

活動也特別感謝在地的世界豆漿大王李慶餘老闆免費贊助豆漿供現場大哥大姐享用，學到新技能又享受美味，真是收穫良多。

(中時 )