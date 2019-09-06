具惠善在婚變後，曾自拍病床照透露自己在醫院中。(取自具惠善IG)

昔日韓國銀色夫妻檔具惠善、安宰賢驚傳3年婚變，先是具惠善痛心自揭遭嫌「乳頭不性感」讓安宰賢成為人人喊罵的超級渣男，只是後來又隨著韓媒曝光兩人私下對話截圖、具惠善瞎爆安宰賢偷吃女星，令被懷疑的女星憤怒提告，輿論也突然變為同情安宰賢。日前安宰賢的好友更向韓媒揭露具惠善私下恐怖一面，強調安宰賢根本不可能出軌。

具惠善、安宰賢婚變風波越演越烈，韓媒《DISPATCH》近日公布兩人聊天對話，表示經過對安宰賢2年間文字資訊的深入調查，並沒有發現他與女性們的特別對話，或者有可疑女性關係的文字資訊；至於「乳頭不性感」的說法，更是具惠善自己對自己開的玩笑，反倒是安宰賢聽到避而不答。

《DISPATCH》也為這對怨偶下了註解，「夫婦之間的事情，只有夫婦才知道。但是現在，這對夫妻的事情成了網路直播。已經形成了『具惠善是被害者，安宰賢是加害者』的輿論。或許應該更客觀的看待這對夫婦的事情，這也是DISPATCH分析安宰賢手機的理由，至少不能把它看成被害者和加害者的交鋒。」

而安宰賢好友日前更向《首爾經濟》爆料具惠善恐怖控制慾，直指具惠善婚後從未信任過丈夫，明知安宰賢身邊的髮型、造型師都是女生，還是會為了安宰賢與這些工作人員出去生氣。

而安宰賢對具惠善的控制慾也相當包容，有次安宰賢與朋友聚餐，具惠善突然打來要他在幾點前回家，安宰賢接完電話不到半小時，就起身乖乖回家。

從具惠善與安宰賢先前被媒體曝光的對話內容也可看出具惠善的不安全感，她強烈要求安宰賢時時刻刻去哪、和誰在一起做了什麼都要報備，表示是安宰賢無法給她信任，才逼的她這樣做。

(中時電子報)