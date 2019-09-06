大樂透槓龜 下期頭獎上看3.2億元 22:472019/09/06 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透下期頭獎上看3.2億元，還有65個中百萬大獎的機會。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開獎結果出爐，頭獎連12摃，台彩預估下期銷售金額1.8億元，頭獎將上看3.2億元。 根據台彩網站公告，開出的獎號依大小排序分別為02、14、19、20、26、43，特別號為23。 中秋加碼的百組百萬活動也同時開獎，加開剩餘的81組100萬獎項中，總計開出16組，總中獎注數為19注，其中，13組為單注中獎，3組為2注均分，統計至今晚為止，尚有65組100萬獎項未開出，將於次期(10日)繼續加開。 (中時 ) #頭獎 #開獎 #大樂透 也許您會感興趣 推薦閱讀 台彩「嫦娥發紅包」 最高獎金10萬元200個 11:542019/09/02 財經 大樂透槓龜 下期頭獎上看2.8億元 22:342019/09/03 生活 中秋加碼好康 威力彩今頭獎上看3.2億 16:572019/09/05 財經 秋節加碼效應 台彩：包牌比平日增加2成 17:182019/09/05 財經 生活熱門新聞 最愛無預警分手！這星座底線千萬別踩 - 生活 周末全毀！劍魚來亂 這2區有劇烈天氣 - 生活 超商爆裂茶葉蛋能不能買？饕客揭意外秘密 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 苦等17年叩關失敗！ 首批山竹檢驗不過遭打回票 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。