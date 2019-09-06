大樂透今晚開獎結果出爐，頭獎連12摃，台彩預估下期銷售金額1.8億元，頭獎將上看3.2億元。

根據台彩網站公告，開出的獎號依大小排序分別為02、14、19、20、26、43，特別號為23。

中秋加碼的百組百萬活動也同時開獎，加開剩餘的81組100萬獎項中，總計開出16組，總中獎注數為19注，其中，13組為單注中獎，3組為2注均分，統計至今晚為止，尚有65組100萬獎項未開出，將於次期(10日)繼續加開。

(中時 )