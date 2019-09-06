世界排名第二、台北羽球公開賽男單頭號種子周天成，今晚面對世界排名只有78的馬來西亞選手詹俊為，沒想到竟然陷入苦戰，幸好在危急關頭周天成連續殺球得分，最終以2比1險勝，順利晉級4強。

周天成與詹俊為過去並沒有交手過，由於彼此間非常陌生，開賽後多以試探為主，首局9比9之後周天成開啟了進攻模式，再以7比0攻勢將領先分數擴大至19比10，進而以21比11輕鬆獲勝。

次局，換邊後的周天成似乎碰到了困境，不但防守出現失誤，就連攻擊也頻頻失手，12比20絕對落後，雖然救了3個局點，但依舊是15比21敗陣。

比賽來到決勝局，周天成取得12比8領先局面，卻被對手連得6分，反而落後2分，危機意識飆升的周天成，靠著對手失誤追平，緊接著網前扣殺，要回領先優勢。隨後雙方兩度戰平，小天連續3次躍殺得手，加上對手失誤，小天20比16拿到4個賽末點，詹俊為救了1個賽末點，但還是躲不過周天成的撲殺，1比2止步4強。

(中時電子報)