新北市教育局今（6日）於秀朗國小辦理「108學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（6日）於秀朗國小辦理「108學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（6日）於秀朗國小辦理「108學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（6日）於秀朗國小辦理「108學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」，感謝團員為108新課綱上路前的整備努力，並由局長張明文親自為622位團員授證，其中更有20位服務超過十年的資深優良團員。

教育局張明文局長表示，新北因應108新課綱上路，國教輔導團專任輔導員透過每學期辦理之「課程教學領導人課堂教學研究工作坊」持續增能，並公開發表素養導向教學案例研討及彈性學習課程規劃設計，108學年度將聚焦於「素養導向的教學與評量實踐」，為本市各國中小樹立教學創新標竿。

新北市國教輔導團設置國中及國小各1所中心學校，今年新加入新住民語文輔導小組，共計29個輔導小組，含21組學習領域及8組教育議題輔導小組，另與教保輔導團共同辦理授證儀式，參與團員共621位。

國教輔導團需要轉化教育部及教育局教育政策，提供學校專業支持與協作，如分區輔導、到校輔導、分區研究社群及全市領域召集人研習等，每個輔導小組皆由該領域專長的校長擔任正、副召集人，規劃團務發展及團員增能活動，此外，也邀請優秀的退休校長及教師擔任研究員，支援團員們的教學與專業發展，108學年度共計142位校長加入，較107學年度新增8位。

新店國小校長許德田在輔導團資歷已累積23年，從團員到領域召集人，不僅資歷完整，領導國小數學輔導小組不斷朝專業精進邁進，是今年輔導團最為資深的獲獎者，並榮獲教育部「108年度校長領導卓越獎」。昌福國小呂聰賢老師投入國小資訊輔導小組已達16年，不僅本身同時擔任GOOGLE華人認證講師，另創作了117本電腦教科書，並在YouTube上分享逾2670部電腦教學影片，榮獲108年教育部師鐸獎的殊榮。

新北市政府教育局國教輔導團員是新北各領域課程與教學上的「coach教師」，近年的教學實踐中累積許多有效的教學課例，107學年度共研發139例素養導向教學案例(國小101例、國中38例)，其中原住民語輔導小組蔡雲珍團員設計原民生學習族語的桌上遊戲，獲得2019親子天下教育創新100之殊榮；客家語輔導小組研發之教案2例，榮登國教署「十二年國教新課綱本土語文教學多元策略實踐」研討會發表教案。

(中時 )