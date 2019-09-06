機車遭擦撞後犁田，蕭妻被貨車輾過頭部，送醫後宣告不治。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

機車遭擦撞後犁田，蕭妻被貨車輾過頭部，送醫後宣告不治。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市蘆洲區一名罹患癌症的蕭姓男子，6月時在停車場撿到3000元，拾金不昧地載著懷孕妻子要拿到警局，不料途中竟發生車禍，孕妻及腹中胎兒雙雙喪命，蕭男強忍悲痛辦理妻兒後事，根本無暇顧及歸還一事，不料2天後竟有員警找上門說他涉嫌侵占，經檢方調查後，了解事情原委，今(6日)決議不起訴處分。

蕭男因患有口腔癌，經常要到台大醫院回診，6月13日從醫院停車場準備回家時，突然發現地上有3000元，由於擔心家中懷孕妻子無人照顧，便決定回家載妻子再一同送到警局。

不料當2人騎著車前往蘆洲派出所途中，竟在三民路上遭一台小貨車擦撞，機車因此犁田，蕭妻更慘遭貨車輾過頭部，送醫後宣告不治，小孩也胎死腹中。

蕭男雖慟失2名至親，但仍強忍悲傷獨自一人辦理後事，沒想到2天後，突然有員警登門，說他涉嫌侵占罪需到案說明，這時蕭男才想起撿到的3000元還沒歸還，立即如數交給警察，但仍遭警方依侵占罪嫌函送法辦。

檢察官開庭時，蕭男含淚娓娓道來事情經過，並出示病歷資料及妻子的相驗屍體證明書佐證遺失3000元的蔡姓婦人得知她的悲慘遭遇，更當庭哽咽表示，「我沒有要告，他應該是真的忘記了，希望法官不要處罰他。」

檢察官調查後，採信蕭男說詞，認為他並無侵占犯意，今（6日）將他予以不起訴處分。

(中時 )