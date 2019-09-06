新北市蘆洲區一名罹患癌症的蕭姓男子，6月時在停車場撿到3000元，拾金不昧地載著懷孕妻子要拿到警局，不料途中竟發生車禍，孕妻及腹中胎兒雙雙喪命，蕭男強忍悲痛辦理妻兒後事，根本無暇顧及歸還一事，不料2天後竟有員警找上門說他涉嫌侵占，經檢方調查後，了解事情原委，今(6日)決議不起訴處分。
蕭男因患有口腔癌，經常要到台大醫院回診，6月13日從醫院停車場準備回家時，突然發現地上有3000元，由於擔心家中懷孕妻子無人照顧，便決定回家載妻子再一同送到警局。
不料當2人騎著車前往蘆洲派出所途中，竟在三民路上遭一台小貨車擦撞，機車因此犁田，蕭妻更慘遭貨車輾過頭部，送醫後宣告不治，小孩也胎死腹中。
蕭男雖慟失2名至親，但仍強忍悲傷獨自一人辦理後事，沒想到2天後，突然有員警登門，說他涉嫌侵占罪需到案說明，這時蕭男才想起撿到的3000元還沒歸還，立即如數交給警察，但仍遭警方依侵占罪嫌函送法辦。
檢察官開庭時，蕭男含淚娓娓道來事情經過，並出示病歷資料及妻子的相驗屍體證明書佐證遺失3000元的蔡姓婦人得知她的悲慘遭遇，更當庭哽咽表示，「我沒有要告，他應該是真的忘記了，希望法官不要處罰他。」
檢察官調查後，採信蕭男說詞，認為他並無侵占犯意，今（6日）將他予以不起訴處分。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。