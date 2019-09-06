北市忠孝東路五段永春公園巷弄內，6日晚間9時許發生械鬥事件，一名年約20歲男子頸部受到刀傷，意識陷入昏迷，另一名約30歲男子左肩遭砍傷，救護人員已緊急將2人送醫急救。

警方調查，被害一方人馬原在附近撞球場，疑接到2名男子電話後外出談判，不料，遭2名男子持刀砍殺，歹徒行凶後迅速逃離現場，警方將現場被害人的友人及目擊者共7、8人全帶回警局偵辦，以釐清案發原因，並全力緝凶中。

(中時 )