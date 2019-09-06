北市驚傳械鬥 1男子命危送醫 22:532019/09/06 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市忠孝東路五段巷弄內，晚間發生一起械鬥事件，警消到場將2名傷者送醫急救。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市忠孝東路五段永春公園巷弄內，6日晚間9時許發生械鬥事件，一名年約20歲男子頸部受到刀傷，意識陷入昏迷，另一名約30歲男子左肩遭砍傷，救護人員已緊急將2人送醫急救。 警方調查，被害一方人馬原在附近撞球場，疑接到2名男子電話後外出談判，不料，遭2名男子持刀砍殺，歹徒行凶後迅速逃離現場，警方將現場被害人的友人及目擊者共7、8人全帶回警局偵辦，以釐清案發原因，並全力緝凶中。 (中時 ) #男子 #北市 #械鬥 #人員 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部：非破壞檢測人員健檢頻率與項目應增加 12:212019/09/02 生活 北市衛生局抽驗中秋應節食品 1件豆干含雙氧水 13:552019/09/02 生活 《野蠻遊戲》凱文哈特嚴重車禍 警方證實：重傷急救中 14:442019/09/02 娛樂 獨》生活困頓母抑藥輕生 兒藉酒消愁遭輾斃 17:212019/09/02 社會 奇幻漂流28小時傳喜訊 13歲特教少年河床平安獲救 16:302019/09/03 社會 臺北市產業局 培植青年創業 04:102019/09/04 投資理財 強化公車APP 民代建議新增預約下車 04:102019/09/04 地方新聞 港府推急救措施 金援中小企業 04:092019/09/05 財經要聞 捷運三鶯線偷排廢水 染黃鶯歌溪 00:582019/09/05 地方新聞 約聘人員涉收賄 鄭文燦：找出害群之馬 16:022019/09/05 社會 社會熱門新聞 女兒房間有血跡 人妻錄到老公戰情人 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 焚屍燒整天 阿公以為孫烤肉：整整烤了一天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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