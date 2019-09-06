槍支禁不禁一直是美國國內擺不平的爭議焦點。舊金山市議會日前表決，通過決議，宣布美國「全國步槍協會」（NRA）為本土恐怖組織，並呼籲其他城市、州和聯邦政府，對全國步槍協會採取相同立場。

該決議表示，美國受到槍枝暴力氾濫困擾，並指NRA會用龐大財富與組織力量，推動槍枝持有權、煽動槍枝所有者採取暴力行為，且全球都有暴力、仇恨的人，但只有在美國，我們給予民眾機會取得攻擊性武器、大容量彈匣，「很大程度上要歸咎於NRA的影響力」。

發起動議的市議員史代凡尼（Catherine Stefani）承認動議象徵意義居多，但強調會對NRA帶來負面衝擊。

NRA發聲明批評動議是公關伎倆，是對一個合法組織及協會成員所擁護的槍械自由的肆意攻擊。聲明強調協會不會因此而卻步，會堅持價值及信念。

根據決議，舊金山市政府必須與NRA劃清界線，調查市內商家或承辦商與NRA的關聯，盡量避免與協會或與協會有聯繫的組織往來。

(中時 )