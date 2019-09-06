高雄市長韓國瑜市政大選兩頭忙，文化大學新聞系主任胡幼偉說，韓國瑜行程滿檔，長期過勞，真空狀態一出現，差錯就會產生，他跟李佳芬建議，韓國瑜需要24小時貼身總管。

2020大選逼近，胡幼偉說，韓知道現在一舉一動、一言一行，全都在各界嚴密監看之中，只要稍有差錯，一定都是負面新聞。所以，從現在到選前，韓的一切，要盡量不出錯。要做到這種地步，除非他身邊要有一位（當然，最好是兩位，可以輪值）24小時盯住他的貼身總管才行！

胡幼偉說，他去高雄拜訪過韓，發現他行程滿檔到爆！這使韓處於長期過勞狀態，又要忙市政、又要顧選舉，整個人每天像陀螺一樣，轉動不停，就算再厲害的人物，也會出現不周之處。

儘管高雄和台北競辦成立，但胡幼偉認為，競辦一成立，從總幹事到所有同仁，便進入科層化組織中，大家都有自己的工作，各忙各的，接不完的電話、做不完的事情，不能不分工；但分工後，每個人就不再能掌控全局，有時候也不知道其他人在幹嘛。於是，就會出現，你以為什麼事誰已經在處理了；對方卻以為是你在處理，韓在最上頭，更是以為所有事都處理好了，「真空狀態一出現，差錯就產生了」！

胡幼說，他跟佳芬姊提過，韓身邊，一定要有一個貼身總管，此人要懂新聞操作原則，反應機敏，除了韓在睡覺外，要寸步不離跟著韓，控管韓的所有行程與言行，每分鐘不停聯絡市府各單位及南北競辦，確認韓的一切行程與言行都不出錯！這個總管，要成為韓的眼睛、耳朵，有時甚至是韓的大腦！那麼，韓即使行程滿檔，有總管在身邊，幫他看好管好ㄧ切，韓就算偶爾累到已經難以思考，這個總管也能幫他穩住場面。

(中時 )