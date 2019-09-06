新北市永和警分局與新北市莊敬高職永和分校舉辦反毒、反詐騙、反霸凌等宣導活動。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局與新北市莊敬高職永和分校舉辦反毒、反詐騙、反霸凌等宣導活動。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局與新北市莊敬高職永和分校舉辦反毒、反詐騙、反霸凌等宣導活動。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局與新北市莊敬高職永和分校舉辦反毒、反詐騙、反霸凌等宣導活動。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局與新北市莊敬高職永和分校舉辦反毒、反詐騙、反霸凌等宣導活動。經由宣導影片及生動有趣的有獎問答，讓青年學子更進一步了解反毒、反詐騙、反霸凌等相關案例，提高平時的警覺，透過與學生的交流提升學生對毒品的認識以及毒品對身體的殘害。

永和警分局特地攜帶仿真毒品展示盒供師生了解，教戰師生辨毒防毒，達到反毒及預防效果。新興毒品不斷推陳出新，不僅巧克力、梅餅、郵票都被摻毒品，毒咖啡也被包裝得新奇、可愛，吸引少年吸食興趣。

毒品誘惑是魔鬼交易，更是健康與青春敵人，反毒要從教育扎根，透過活潑互動的方式，讓年輕人瞭解毒品的可怕、遠離毒品，造就無毒的校園、社區和城市。

永和警分局長謝宗宏亦呼籲，年輕學子如何防詐騙、防打工陷阱，另鑑於吸毒人口也一直在增加，容易衍生出其他治安事件，加上吸食年齡逐漸下降，為防止毒品進入校園，滲透年輕族群，學生應注意本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，參加正當的休閒活動避免被誘騙吸食毒品濫用藥物。

另外，警方針對重點列管年輕人常聚集的場所，進行毒品掃蕩，掃蕩越多，流到市面的毒品就越少、受害的人也越少。他也說，反毒不能只靠警方，需要靠社會、家庭與教育單位共同努力。

(中時 )