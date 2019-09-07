今夏跟「球哥」朗佐鮑爾、英格拉姆一起被交易到鵜鶘的哈特，近日批評自己前東家湖人沒有人情味，就連自己被交易連一通電話都沒打過，但他強調跟湖人球員、教練關係良好，唯獨只對某人很有意見，網友都猜應是湖人總管佩林卡。

哈特是在自己播客節目中，聽到朗佐鮑爾描述跟兩個弟弟前往立陶宛打球時，感覺當地打球氣氛很壓抑，一旁的哈特忍不住插話，這種壓抑氣氛似乎對兩人很熟悉，完全就在暗示他待湖人打球很不快樂，讓他連忙發推澄清自己的觀點。

「在此讓我澄清一下，我喜歡自己待在湖人的時光，我喜歡我的教練、隊友與訓練員，對於管理階層只有愛與尊敬，」哈特說，「我也理解NBA是門生意，但作為一個球員，你希望會接到電話說被交易了，而不是在推特獲知消息。」

看到哈特越描越黑的澄清，今夏加盟湖人的杜德利嘲諷，「當我進入聯盟共被交易3次，其中只有1次在新聞曝光前得到電話通知，當時還沒有社群媒體，所以電話通知並非這門生意的常態，就跟你被球隊選上前就看到新聞一樣。」

(中時電子報)