先前傳出即將結束自己16年職業生涯，轉任勇士球隊顧問的帕楚利亞，6日在個人IG上面發布一張自己生涯效力過NBA球隊的合成照，更公開自己的退役宣言，畢竟他曾幫助勇士拿下2017、2018年總冠軍，職業生涯已無遺憾。

「在16年前，我走進一個相當了不起的聯盟，且成為NBA大家庭的一份子，我為了籃球付出最好的歲月、辛苦的練球和無比的熱情，」帕楚利亞在IG上表示，「作為回饋，我也得到大家的愛、友誼、經歷與難以置信的回憶。」

「我會永遠感激這段旅程，且期待準備開啟下個篇章，」帕楚利亞說，「感謝所有人的愛與支持，我不會因為這段旅程的結束感到難過，反而因為這件事(指自己的退役)總算發生了而開心。」接下來他將擔任勇士籃球運作部門顧問。

現年35歲且出生於喬治亞共和國的帕楚利亞，生涯待過魔術、公鹿、老鷹、獨行俠、勇士、活塞等隊，但他生涯最著名的事蹟，是2017年西區冠軍賽G1疑似故意對里歐納德「埋地雷」，造成里歐納德提前報銷，也讓勇士順利奪冠。

(中時電子報)