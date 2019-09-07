先前傳出即將結束自己16年職業生涯，轉任勇士球隊顧問的帕楚利亞，6日在個人IG上面發布一張自己生涯效力過NBA球隊的合成照，更公開自己的退役宣言，畢竟他曾幫助勇士拿下2017、2018年總冠軍，職業生涯已無遺憾。
「在16年前，我走進一個相當了不起的聯盟，且成為NBA大家庭的一份子，我為了籃球付出最好的歲月、辛苦的練球和無比的熱情，」帕楚利亞在IG上表示，「作為回饋，我也得到大家的愛、友誼、經歷與難以置信的回憶。」
「我會永遠感激這段旅程，且期待準備開啟下個篇章，」帕楚利亞說，「感謝所有人的愛與支持，我不會因為這段旅程的結束感到難過，反而因為這件事(指自己的退役)總算發生了而開心。」接下來他將擔任勇士籃球運作部門顧問。
現年35歲且出生於喬治亞共和國的帕楚利亞，生涯待過魔術、公鹿、老鷹、獨行俠、勇士、活塞等隊，但他生涯最著名的事蹟，是2017年西區冠軍賽G1疑似故意對里歐納德「埋地雷」，造成里歐納德提前報銷，也讓勇士順利奪冠。
16 years ago, I walked into an amazing organization and became a part of the NBA family. I gave my best years, hard work, dedication and passion to basketball and in return I got so much love, friendship, experience and unbelievable memories. I’m forever grateful for this journey and looking forward to the next chapter. Thank you all for your support and love. I’m not sad because it’s over, I’m happy because it happened. #Nothingeasy 🇬🇪🏀 16 წლის წინ გავხდი NBA-ს ოჯახის წევრი. ეს იყო საუკეთესო წლები, რომელიც მოიცავდა ძალიან დიდ შრომას, მონდომებას, ბევრ რამეზე უარის თქმას, მაგრამ სანაცვლოდ უკან დამიბრუნდა საუკეთესო მოგონებები, შევიძინე უამრავი მეგობარი , გამოცდილება და რაც ყველაზე მთავარია თქვენი სიყვარული. მთელი ცხობრება ვიქნები მადლიერი თანადგომის რომელსაც სულ ვგრძნობდი დიდი მანძილის მიუხედავად . არ განვიცდი რომ ეს ყველაფერი დასრულდა, ბედნიერი ვარ რომ ეს ყველაფერი მოხდა ...
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(中時電子報)
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