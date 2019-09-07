民進黨立委陳明文在高鐵列車遺留300萬現金案持續發酵，因陳明文的丟掉300萬竟不報警，完全顛覆民眾正常經驗。現在又有新版傳言：兩人同車廂談事情，但沒喬好。300萬元竟被相互推讓下，遺留在高鐵車廂。對此，名嘴謝寒冰高呼：「感恩英文、讚嘆明文」。因為，蔡英文執政三年多，社會清明到300萬現金沒人要。

據《聯合報》報導，前桃園縣政府環保局長、現任律師的陳麗玲指出，300萬皮箱故事有新版本，傳陳明文原來跟某人同車廂「喬」事，這箱錢是要給那個人的，但金額沒談攏，那人不接受。兩相推辭下，車已到站，陳明文敢給急忙下車，那人拒拿也掉頭走人。因此，裝有300萬元的皮箱留在車箱內，民眾發現再交給高鐵人員處理。高鐵人員等不到有人回頭領取，只好開箱檢視，裡面竟有300萬元，只好報案協尋，一查失主竟是鼎鼎大名的立委陳明文。陳麗玲聽說陳明文被告知皮箱遺落在高鐵，還很不高興。

謝寒冰見到新版故事，難怪要在臉書大贊：「蔡英文執政不過三年半，社會已經清明到300萬現金簡直成了炸彈，兩個人互推不成乾脆丟在高鐵行李區，撿到通知他來領還要翻臉的最高境界.....感恩英文、讚嘆明文」！

(中時電子報)