跟另一半、父母、孩子……發生衝突後想道歉，該怎麼開口？對大多數人來說，當搞砸某件事後，想要好好道歉並不容易，更別提有誠意的開口。想讓對方感受到誠心，而非引發更多衝突，專家建議：先不急著為要道歉的事情找藉口，溝通才能更有效。

美國克羅拉多州心理診所博士弗登堡（Stacie Freudenberg）指出，藉口會讓情緒被放大，而否認了「對不起」這幾個字。

其實，道歉也並非只是說句對不起，而是讓對方明白你對事情負責任。「若能說出你從這個錯誤中學習到什麼，及接下來要如何補救，會是更有效的道歉，」弗登堡說。

針對不同的對象，該如何有誠意的道歉？專家提供以下做法：

1.對另一半

當生活面臨巨大壓力時，大部分人總覺得另一半分擔情緒或壓力理所當然，但學會好好跟伴侶道歉，將有助於維持彼此的緊密聯結。

美國加州太平洋研究院臨床心理學博士蔓利（Carla Marie Manly）指出，對伴侶最有效的道歉，就是馬上跟對方說，承認自己應負的責任，想要如何調整，以及未來如何避免重複發生。

把問題聚焦在現正發生的問題也很重要，當老問題被帶入新發生的衝突中，代表你們有更深度的關係議題需要討論。弗登堡建議，這時先把道歉聚焦在目前的問題，同時達成共識，接下來要一起去面對彼此感情，才不會讓關係惡化。

2.對父母

跟父母相處的點滴歷程，往往讓道歉更加困難，很可能之前的問題沒解決，又牽扯出其他問題。蔓利建議，若你們之間有其他的議題要討論，盡量跟目前的問題分開，專注在現在的狀況，並展現出你的責任心。這會讓父母覺得被尊重，你也重視和他們的關係，並願意承擔未來可能出現的問題。

3.對手足

如果你和兄弟姊妹的關係良好，事情也不太嚴重且已經發生了，一個簡單的道歉就足夠。但若你們之間有一連串未解決的問題，試著讓你的道歉打破目前的循環，展現出你在目前問題中應負的責任，要如何修改與調整自己的行為。

「與手足道歉，最重要的就是誠實與直接，別指著對方的鼻子念，」蔓利說。如果他們對你做了不好的事情，也要先跟問題分開，別混在一起談。

4.對孩子

對孩子道歉，代表你用身教告訴他們，你也是會犯錯的，沒有人生而完美。這個道歉，要找到適合他們年齡的說法，不拐彎抹角，內容專注在你要如何修改，以及如何避免再次發生。

道歉之後，給孩子時間問問題，並對他們的感受抱持開放態度。「對孩子道歉，提供機會讓他們去辨識自己的情緒，並且用健康的方式討論，」弗登堡說，這個技巧將會對他們成人後很有幫助。

5.對朋友

視情況在朋友準備好時盡快跟對方開口，負起責任並且承諾你對友誼的重視，讓對方知道，你會做必要的補救措施。

6.對老闆

工作上出了丟臉的狀況，你應該盡快坐下來跟老闆好好聊聊。試著直率且簡明的道歉，別把多餘情緒帶入其中。弗登堡指出，要讓老闆知道你會對問題全權負責，並且說明你將如何避免錯誤再發生。

直接了當的方式會讓老闆明白，你發生的錯誤是一次性的，而非讓他預見未來還會持續存在相同問題。

最後，兩位專家建議，你傷害的對象，可能在問題發生時還沒準備好談，所以在道歉前，先問問對方是否願意聊。「這讓他們覺得自己有決定權，可以減少溝通的攻擊性，也會讓他們更願意傾聽你的道歉，」弗登堡說。

保持真誠，並承認他們的不舒服是因為自己，讓對方知道你感到抱歉，並且了解為何會受到傷害。這有助於對方覺得被傾聽、被尊重，讓道歉更能夠修復彼此關係。

資料來源：Prevention

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(中時電子報)