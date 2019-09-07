國民黨總統大選提名人、高雄市長韓國瑜將於9月8日在新北市舉辦大造勢，這也是第一場由韓國瑜競選團隊所主辦的活動，但國民黨仍呈不團結狀態，郭台銘、王金平參選態勢不變。國民黨中央委員譚國華指出，韓國瑜如果有問題，早在選高雄市長時就被打垮了，郭王兩人想等著韓國瑜出紕漏、有爆點，那只是過度的想像而已。

據《中評社》報導，譚國華分析，去年九合一選舉後的情勢，黨主席吳敦義的黨政資歷最完整，參選的希望很大；朱立倫更有備而來，原是最熱門的人選，但是，韓國瑜的崛起，加上張亞中、周錫瑋的加入初選，郭台銘從頭至尾都沒有被直接徵召的機會。如今，韓國瑜初選勝出，選舉團隊將正式發動，郭台銘是為了爭一口氣，實在沒必要硬參選到底。

譚國華認為，郭、王的動向持續混沌不明，他們最可能的沙盤推演，就是想等待藍、綠陣營有人出狀況。但韓國瑜如果有問題，早在選舉高雄市長時就被打垮了，郭、王想等韓國瑜出紕漏、有爆點，那只是過度的想像而已。

(中時電子報)