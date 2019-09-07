2020總統大選，前立法院長王金平是否參戰仍是未知數，他日前提議組「民主大聯盟」，前立委鄭麗文認為，因第三勢力中的親民黨有總統入場券，所以若成立大聯盟，就不用趕在9月17日表態，可以一直等到最後再來決定總統人選。

鄭麗文指出，現在第三勢力的空間出來了，第三勢力包括台灣民眾黨、時力、郭陣營、泛藍的親民黨、新黨，及宗教性的妙天、朱武獻等，王金平的意思應是，在藍綠都不爭氣的氛圍下，第三勢力會想要去團結他們的力量，否則親民黨、新黨不分區的票會浪費掉，這些小黨可能會一席都沒有，因此才想要結成一個大聯盟，當然他們不會跟時力結合。

至於王金平會不會參加大聯盟、會扮演什麼樣的角色？鄭麗文認為，王金平不會輕易說他來組大聯盟，然後離開國民黨，王金平應該清楚知道，這些人想要組大聯盟，王的意思應該是，國民黨不能只是茶壺內的風暴，國民黨應該要去整合整個泛藍的大團結，但現在就是很困難。

鄭麗文在政論節目《少康戰情室》分析說，民主大聯盟有兩方面要留意，郭台銘若在9月17日前宣布參選，大聯盟會不會挺郭，會不會跟台北市長柯文哲一樣，和郭之間有某種連結。另因親民黨有總統入場券，所以大聯盟不用急著在9月17日表態，可以一直等到最後再來決定要推誰出來選總統，這就是奧妙的地方。

鄭麗文認為，王金平意在選總統，他不會這麼早決定，若最後他們沒有挺郭，親民黨主席宋楚瑜把這張門票給王金平用，王金平才有可能脫黨，到時國民黨就會開除王。

(中時電子報)