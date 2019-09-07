根深柢固的健康觀念一定正確？那你就錯了。我們每天雖然從四面八方獲得各種健康知識，有些最新研究已經顛覆舊有認知，有些只是道聽塗說，更有些根本沒有經過科學證實。

唯有充分了解健康知識的真相，才不會被錯誤的資訊誤導，才能真正地維護健康。下面5個問題，你確定能答對嗎？

1.吃太多會把胃撐大？

錯。有人擔心，吃太多會把胃撐大，胃變大後，就吃得更多。

這其實多慮了。胃呈「Ｊ」字形，只有上下兩處（賁門、幽門）是固定的，其餘部份像有彈性的皮囊，能伸能縮，食物進來就撐大，約2～4小時消化完畢，食物變成乳糜狀，往十二指腸、小腸方向移動後，胃就會恢復原來的大小。如果吃得多，就需更長時間才能排空、恢復原狀，並不會愈撐愈大。除非胃部的神經、肌肉受傷，胃才會無法恢復原大小。

至於食欲，是受腦部下視丘的進食中樞及飽食中樞控制，跟胃的大小沒有關係。飢餓時，胃會分泌傳遞飢餓訊息的飢餓素到下視丘，接著刺激進食中樞分泌促食素，這時人就會想吃東西；進食後，胃也會發出訊息給下視丘的飽食中樞，提醒人「吃飽了」。

食量有時也跟飲食習慣有關，比如飯後吃甜點、喝飲料，可能只是習慣如此，不一定是因為餓。

2.膽固醇高就不能吃蛋？

錯。過去醫界原以為少吃高膽固醇的食物（例如蛋），可以降低血中膽固醇。但是有些人無論飲食多麼注意，血脂仍然偏高。

原因出在人體膽固醇有兩個主要來源，約70％是由身體自行合成產生，特別是肝臟。另外30％來源則是食物，但某種程度可影響肝臟製造膽固醇。例如，原本合成1克，如果經由食物吃了0.5克，肝臟就少合成0.5克。所以，身體會調節，細胞也會感受並自行控制合成膽固醇的量。

此外，有些人是因遺傳基因的關係，處理多餘的膽固醇功能不彰而有高血脂症，不是食物的過錯。

美國心臟病協會建議，一般人每天食用的膽固醇以300毫克為上限，一顆雞蛋膽固醇含量約260毫克，因此每天吃一顆雞蛋應該沒問題。

高血脂病人每星期吃2～3顆雞蛋無妨，如果還是想吃，那麼從第4顆雞蛋開始，選擇只吃蛋白（膽固醇含量0）。美國哈佛大學針對近12萬名醫護人員進行研究，發現除非是糖尿病人，否則即使每天吃一顆蛋，也不會增加得心臟病機率。

應該擔心的是其他高膽固醇食物，比方內臟（腦、肝、腰子等）、培根、蟹黃、蝦卵等，還有留意躲起來的油脂（例如三明治裡的美奶滋）。此外，應少吃油炸、油煎或油酥的食物，炒菜宜用單元不飽和脂肪酸高的花生油、菜籽油、橄欖油等。

3. 老人家要避免激烈運動？

錯。不論哪種測量肌肉力量或是體能檢測的方式，如握力測試、測驗走路的速度或者測量從椅子上反覆起坐的時間，結果不約而同顯示，體能表現愈好的人，死亡率愈低。體能的維持又和骨關節、肌肉有關，因為年紀大肌肉就會流失。

《真逆齡：醫學實證，超越抗老的大智慧》作者、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，想要阻止老化或骨關節肌肉退化，就必須做持續性的負重運動，維持骨質與肌肉的強度。所以，每天一定要做負重運動，好比舉重、慢跑、爬樓梯、打網球及跳舞等都屬於負重運動，顛覆過去認為老人家只能做做輕度、和緩的運動。

不過為了達到骨關節與肌肉健康目標，運動也需要注意各類運動的平衡。建議長輩要將有氧運動、增進肌力的阻抗運動以及保持柔軟度與平衡等項目都納入運動計畫中，才能真正保持最接近年輕時的體能。

4.冷凍蔬菜沒營養？

錯。冷凍技術不會破壞食物的風味和營養。

國內外愈來愈多研究指出，蔬菜從樹上摘下或土裡拔出後，經過冷凍處理，營養保留比不新鮮的或冷藏來得好，有些蔬菜如紅蘿蔔、豆類、蔥蒜更適合冷凍保存。

美國農業部（USDA）德州農業研究中心植物生理學者里斯特 （Gene Lester）說，冷凍蔬菜在蔬菜成熟時急凍，可以把營養速、抗氧化物鎖住；一般蔬果為了運送或賣相，常常還沒發育完成就收成，營養素便不如成熟蔬菜多。

掀起英國校園飲食革命的名廚奧立佛（Jamie Oliver），家裡冰箱打開就有不少冷凍蔬菜，他認為冷凍蔬菜營養、便宜、好用，能在短時間變出多種料裡，他有道經典的治宿醉亞洲風炒麵，就是用冰箱剩下的冷凍蔬菜炒麵，加上生薑、麻油、醬油、醋等醬料，攤上一顆半熟蛋，淋點辣油，麻辣勁直竄腦門，試過網友直呼「瞬間從宿醉地獄到天堂」，好吃到想踢前面的椅子，網路上瘋傳多種做法，冷凍蔬菜也能成為療癒的深夜美食。

5.為了遠離三高，長輩的血壓、血糖、血脂要注意維持在標準值內？

錯。《真逆齡：醫學實證，超越抗老的大智慧》作者、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，國外許多研究報告都證實，高齡糖尿病的患者，血糖控制愈嚴格，死亡率竟然愈高，是因為血糖太低或重度低血糖的人，容易發生昏迷，而一次的低血糖發生就有可能要人命。

中年人的糖尿病，目前醫界建議將醣化血色素（糖尿病的檢測標準）控制在6.5％。但如果是75歲以上的老老人，如此嚴格的控制標準反倒提高了糖尿病的死亡率或是身心功能退化的可能。老人家的治療重點應該是預防失能、維持生活品質，否則躺在床上，三高正常又如何！

75歲以上的長者也不建議將血脂（膽固醇）維持在很低的數字，因為膽固醇是必要的營養素，也是維持荷爾蒙穩定的重要來源，當膽固醇過低時，從某個角度來看反而是營養不良的表現，會影響到面對急性疾病時的身體防禦能力。

高齡長輩的血壓控制，同樣不建議維持在太低的狀態，這樣反而可能會讓體內器官與組織內的血液灌流不足，容易出現暈眩，甚至引發中風。

2014年6月，一篇刊載在《神經學》（Neurology）期刊的研究指出，晚年血壓偏低與記憶力惡化有關，尤其是那些在中年即診斷出高血壓的人，換句話說，如果中年即有高血壓，而且服用藥物降低血壓的人，到了晚年更應持續監控血壓；但此時要監控的目標是不能讓血壓過低，這類病患若晚年的血壓變得很低時，反而可能會增加大腦損傷風險，例如中風或血管阻塞性的失智。

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(中時電子報)