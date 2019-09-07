關於糖尿病 你最想知道的8件事：

1.糖尿病是因為愛吃甜食引起的？

糖尿病跟愛吃糖真的沒有關係。雖然，高熱量的甜點中脂肪、糖分含量高，一旦攝取過量容易導致肥胖，但糖尿病的成因主要是來自基因的遺傳跟後天的肥胖、少動等因素。

如果沒有這些必要的條件，不管吃什麼，都不容易引起糖尿病。

2.得了糖尿病，就不能夠再吃美食？

情況沒那麼嚴重。糖尿病患者的飲食原則重點在控制「醣類分量」，不是不能吃，而是要吃少一點。例如下午吃了半塊蛋糕，晚上就要減少飯量、水果等碳水化合物含量高的食物。

若喜歡吃容易讓血糖飆升的食物，也可利用飯前、飯後血糖量測，找到身體可接納的分量或吃法，衛教師呂雅雲說。

3.糖尿病到最後，一定會洗腎？

糖尿病會破壞腎絲球的微細血管，使腎功能衰退，在國內洗腎病人中，幾乎有將近一半都是因糖尿病引起的腎衰竭。

但新店耕莘醫院內分泌科主任蘇景傑說，患者不用過度擔憂，因為若是從糖尿病患得到腎病變的機率來看，其實只有約二〜三成的患者會出現慢性腎病變。

只是腎功能的損傷初期不一定會有明顯異狀，等患者感到有疲勞、水腫或食慾減退時，腎臟功能已喪失八成了。

因此，與其擔心，不如定期做腎功能檢查、早期介入治療，儘可能減少傷害。

4.需要買糖尿病專用飲品來吃嗎？

「糖尿病患專用」的營養補充品本身並沒有「降血糖」或「改善糖尿病」的功能。它跟一般乳製品最大的差異在於降低了醣類的比例、升糖指數較低，使血糖不易出現太大的起伏。

而且，它還是屬於含醣類的食物，過量飲用一樣會使血糖升高。只能算一種能取代既有乳品、或點心的方便補充品。飲用後，也得將醣量與總熱量算在一天飲食紀錄中。

5.有糖尿病可以懷孕嗎？

只要血糖控制良好，糖尿病患的生育能力與正常人一樣。不過，從計劃受孕的前3個月起，應該嚴格將糖化血色素控制在7％以下。因為懷孕的初期，血糖控制不良，不僅容易導致流產，孕婦的視網膜病變也會惡化。

不過，如果是避孕，就要特別注意。口服避孕藥的成分是女性荷爾蒙和黃體素，可能降低胰島素的作用，影響血糖控制。長期使用，會引起高血壓、末梢血管疾病。最好定期監測血壓，或採取其他避孕方式。

6.得了糖尿病，一輩子都要吃藥？

雖然到目前為止，糖尿病還無法根治。但如果患者能落實改善生活型態，並適時搭配藥物、胰島素來輔助，使血糖長時間控制在正常範圍內，一段時間後，就有可能停藥，只需要定期回診追蹤即可。

7.哪一家的血糖機比較準確？

現有的血糖機不管是不是大廠牌，都有一定的準確度，只要固定用同一台、定期校準，量測結果通常都會具有參考價值。

比較重要的是應想清楚使用者的需求是什麼，像是扎針的感覺是否舒適、是否支援其他扎針部位、字體與試紙大小等，才不會降低患者的量測意願。

8.糖尿病患者，老了較容易失智？

近幾年陸續有不少研究指出糖尿病與失智症之間有密切的相關性。

包括罹患糖尿病或血糖偏高的患者在阿茲海默症發生率較高、治療糖尿病的藥物對某些阿茲海默症患者有所療效等。

蘇景傑解釋，目前已有較多證據證實的是，糖尿病及高血糖會造成血管動脈硬化，容易產生中風或沒症狀的血管梗塞（俗稱小中風），因而發生血管性失智症。

但現有研究還未成熟至須建議糖尿病患接受相關檢查。桃園長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻建議，對於年長患者，家屬不妨多加留心，如果發現長輩有類似失智的症狀，再照一般流程，至神經內科就診。最重要的還是提醒積極控制血糖。

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(中時電子報)