中華文化總會公布第10屆「總統文化獎」得獎名單，朱銘美術館創辦人朱銘榮獲「文化耕耘獎」。（朱銘美術館提供／葉書宏新北傳真）

中華文化總會公布第10屆「總統文化獎」得獎名單，朱銘美術館創辦人朱銘榮獲「文化耕耘獎」。

「文化耕耘獎」強調「藝文是一個社會文化的啟迪」，獎項旨在獎勵「長期在文學、音樂、美術、視聽、建築、展演等藝術領域中辛勤創作，並以其專業積極推動、參與社會關懷、人文啟蒙等活動，表現卓然有成，堪稱楷模、典範者」。

朱銘得知獲獎後表示，「謝謝評審對我的肯定，這個獎是文化耕耘獎，從15歲開始學雕刻，到現在81歲還在創作，真的耕耘了很久；我生肖屬牛，耕耘是歡喜做甘願受，可是我一個人耕耘，力量很小，還好有朱銘美術館和我一起打拚。」

朱銘自1987年開始籌建朱銘美術館，「成立美術館，是為了呈現藝術發展的過程;成立基金會是要讓美術館能永垂萬世。也是為了作品建設一個好歸宿。」朱銘總是說：「錢本是社會的，回歸社會叫圓滿。」

朱銘美術館於1999年9月19日開館，是朱銘投入12年打造出來的最大作品，「美術館今年剛好20周年，美術館有七十幾個同仁和我一起耕耘，他們很努力推廣台灣的雕塑和藝術教育，讓很多台灣的大人小孩、來台灣旅遊的外國朋友，都能看見台灣的藝術之美。」朱銘說：「再一次謝謝大家對我個人、以及美術館工作團隊的肯定，也恭喜其他得獎人。」

朱銘美術館在過去20年來，接待逾280萬位觀眾，成為台灣民眾的共同記憶，是遊客心目中「最有溫度的美術館」，並且致力於推廣雕塑藝術、推動兒童藝術教育，實踐朱銘的美學觀—「種活藝術的種子在心田」。

朱銘美術館長期深耕文化，獲得國內外肯定，2017 年獲頒國際博物館協會-教育文化委員會(ICOM-CECA)最佳案例獎，並曾獲教育部藝術教育貢獻獎績優團體、新北市藝術教育貢獻獎績優團體等殊榮。

為慶賀朱銘美術館20歲生日，9月14日將舉辦朱銘美術館20周年館慶晚會，雲門舞集創辦人林懷民特於引退前夕，率雲門舞者在館慶之夜演出「太極門下舞水月」，演繹一場朱銘雕塑、雲門舞蹈在流動飄忽的光影間虛實對話的絕美演出。預約報名已經額滿，須憑報名QR Code才能入場觀賞。

(中時 )