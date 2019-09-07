7旬阿北成「吃月餅冠軍」，高雄旅展免費送去日本機票。（柯宗緯攝）

高雄旅展開幕首日吸引不少民眾搶好康。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋國際旅展6日開幕，一連四天在高雄巨蛋登場，廠商搶搭國旅補助，祭出喋血價。特別的是，在中秋節前夕，舉辦「中秋傳月樂 旅展加碼送補助金」活動，冠軍竟是70歲李姓伯伯，跌破眾人眼鏡，他免費獲得赴日機票，要跟家人一同出遊。

這名高雄鼓山區的李伯伯，在旅展開幕首日排好康福袋，並成功抽到晉級福袋，比賽一開始，阿伯落後其他年輕人，最後卻逆轉勝，以不疾不徐地速度吃完5顆月餅，榮獲冠軍，第一次參加比賽拿到機票還有1000元旅遊補助金，讓他感到又驚又喜。

這次國旅的部分為配合政府擴大秋冬旅遊補助讓民眾有感，無論是團體旅遊或自由行都有折扣，自由行每人最高可折2,000元，搭配業者祭出的超優惠方案，可說是幫民眾一省再省，折扣殺很大。

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(中時 )