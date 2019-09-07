趙又廷與高圓圓5年前結婚，今年5月迎接女兒Rhea誕生，升格人父4個月，家庭生活溫馨又幸福。趙又廷接受新一期《GQ》雜誌訪問，分享他目前的生活沒有猶豫、沒有謙虛，是紮紮實實的100分，認為家庭對他最大的影響是肩上多了一份責任，但卻慶幸也最感謝老婆，「結婚以來，我這個人沒有改變，而她還是她，我還是我，這才是最難能可貴的。」

趙又廷出道10幾年，在電影《平凡的榮耀》片中，他是個萬年不升職的投資公司經理，工作能力強，人際關係卻一蹋糊塗，雖然這種不得志的角色不是第一次，但一名寫實的上班族是挑戰。他在演員之前，短暫當過3個月上班族，雖時間很短，卻足夠讓他認清自己無法接受朝九晚五的生活，「這部戲反映真實職場狀態，這角色在戲裡只是很樸實去講故事，希望能引起共鳴，給觀眾一些能量與安慰」。

高圓圓氣質高雅。取自高圓圓工作室

從演員到人夫、升格到人父，趙又廷坦言有機會的話，不介意多個「導演」身份，透露想過拍黑暗題材，但現實考量，還是會希望拍攝傳達正能量、平凡又溫馨的作品，但他自認是慢節奏、又愛面子、要求完美，不想拍一個不好的東西，「所以如果你問我現在準備好當導演了嗎？我可以跟你說我準備好了，我希望能夠說出這句話」。 圖/《GQ》雜誌提供

趙又廷。

(中時 )