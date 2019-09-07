新北市中和區公所開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路，該工程於6日上午10時舉行開工動土典禮。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為紓解連城路捷運萬大樹林線施工交通壅塞，並提供華中橋至雙和醫院之醫療緊急動線，特向新北市政府新建工程處申請經費，開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路。

該工程6日上午10時舉行開工動土典禮，儀式由中和區長賴俊達主持，立委江永昌、市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、張維倩、張志豪、新北市府長官、多位里長及上百位居民一同到場參加，歡慶道路開工。

江永昌指出，中和大排兩側防汛道路貫穿中和南北，由北至南串連環河西路、橋和路、中山路、連城路、中正路等東西橫向道路，也可銜接國道三號及台64線，其重要性不亞於任何一條幹道，但連城路261巷西側防汛道卻設置ㄇ型鐵路障禁止通行，使其無法發揮中正路及連城路車輛分流功能，未來完工後，將會調整交通動線，提升替代道路實用性並健全中和大排防汛道路之路網，進而排解交通，讓用路人有更多的選擇，不必困於車陣中。

江永昌說，連城路交通狀況嚴峻，一直找尋替代道路，自2017年3月起陸續辦理會勘、協調會向新北市政府提案爭取，市府終於在2018年9月提出規劃報告，而原先預計2019年10月完工，但因懸臂版拓寬道路工程複雜，加上路基改善、排水設施等問題，只好再追加經費1千萬，終於在6日開工動土，可謂好事多磨。

最後江永昌表示，中和大排約1.5公里長，以前曾多次討論是否要加蓋成為貫穿南北的幹道，但因考量水利、防洪功能而作罷，不過如能換個方向思考，中和大排沿線過去被高壓電塔佔據，不斷的努力下，今年1月已成功移除電塔，城市天際線變美了，若能整合公私有土地加上前瞻基礎建設計畫－水環境建設的經費挹注下，再借鏡新莊中港大排、台中綠川等成功案例，相信打造下一個親水廊帶，不是天馬行空，期望凝聚地方共識，爭取資源建設中和。

(中時 )