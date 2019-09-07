屏東縣瑪家鄉笠頂山近日有百步蛇出沒，民眾發現長80公分、寬8公分的巨型百步蛇，連忙報警逮捕。（內埔警分局提供／潘建志傳真）

屏東縣瑪家鄉熱門登山路線笠頂山，近日有民眾發現百步蛇出沒，3日下午出現一條長80公分、寬8公分的大型百步蛇，山友連忙報警，順利逮捕。內埔警分局長蔡耀順表示，百步蛇天性不會主動攻擊人，民眾發現蛇的蹤跡切勿驚慌及驅趕。

3日下午內埔警分局警員曹恩智接獲報案，在笠頂山有百步蛇出沒，立即聯繫消防隊，沿笠頂山4號登山口上山，走了約40分鐘後到達相思林步道休息站，發現一尾身長80公分、寬8公分的百步蛇，蜷曲在休息區的欄杆旁。

員警及消防隊員取出捕蛇工具，避免打草驚蛇，趁其不備小心從旁順利將百步蛇逮捕。蔡耀順說，百步蛇多出沒於山坡地帶，喜歡棲息於多岩石的地貌之中，海拔100公尺到1400公尺都能見到其行蹤，笠頂山為百步蛇的棲息地。

他說，百步蛇天性不會主動攻擊人，民眾發現蛇的蹤跡切勿驚慌及驅趕，應通知相關單位處理。附近排灣族居民表示，百步蛇在排灣族及魯凱族中具有文化上的特殊象徵，一般族人看到百步蛇會靜靜的離開，不會騷擾或捕捉，表示崇敬也避免危險。

(中時 )