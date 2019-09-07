屏東內埔鄉最近有多路段都在進行挖掘，引發民怨，鄉公所表示，目前有4條道路正在進行管線地下化工程，完工後道路就看不到電線桿，不僅讓市容美觀，也有利事業單位日後維修，預計年底工程將會完成，請鄉親再忍耐一段時間。

內埔鄉公所爭取前瞻計畫，將鄉內南寧路、北寧路、廣濟路及學人路4條路段進行管線地下化工程，去年中開始施工，總長度4公里多，總經費8500多萬。完工後地下共同管線包含台電及中華電信線路，不會再有電線亂拉的現象，讓市容更加美觀。

鄉長鍾慶鎮說，這4條道路是鄉內最熱鬧的道路，所以才會優先進行地下化工程，未來公所會繼續爭取預算，希望可以讓市區的電線桿消失，還給鄉親一個乾淨的空間。施工路段目前已陸續完工，將進行地面重新鋪設作業，預計年底前全面完工。

不過鄉內因汙水管線工程已進行許久，加上地下化工程又再度挖掘，讓許多鄉親不滿「怎麼鄉內每個地方一直在挖路？」公所表示，施工期間會請施工單位做好交通管制動線，請民眾多多體諒，並隨時注意行車安全。

(中時 )