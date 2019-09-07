國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市舉辦大造勢，國民黨新北市立委參選人李永萍直言，因黑韓黑到很離譜，因此激發的反彈力會很強，她估計韓國瑜8日在新北的造勢人數會爆發。

李永萍接受香港媒體《中評網》專訪時指出，現在各界黑韓國瑜的狀況實在很離譜，已經操作過頭，台灣選舉跟人情社會有個特性，不能逼人太甚，選民喜歡支持弱者，黑韓也要有根據，有道理的話大家可能還會聽一聽，但現在簡直是亂罵、人格謀殺。像傳出韓國瑜自殺，或者說韓是大學夜間部但對外說謊等，可是這些都很多人可以證明，等於已經黑到沒人性、沒理性，尤其是講韓自殺，更是觸犯一般人情社會的底線。

李永萍強調，觸犯了這種底線，激發出的反彈力就會很強，所以她預估韓國瑜8日在新北的造勢會來很多人，韓粉們會認為，「以為我們好欺負嗎？」這種反彈激發後，韓國瑜的凝聚力也就出來了。

針對新北市長侯友宜缺席韓國瑜此次大造勢，李永萍認為，大家對侯友宜有很大誤解，侯友宜其實並不是針對韓，是侯在新北市有400萬人，這麼多資源、建設，特別是朱立倫時期的三環三線捷運等，很多補助款都還卡在中央。所以侯友宜當然不希望這麼早進入政黨對立漩渦裡，他如果現在跳到選舉的前面，行政院長蘇貞昌很可能會利用砍新北預算、卡住補助款等手段來整侯，如此一來會影響他的市政。所以侯目前所有的作法，就是希望延到最後再出手挺韓。

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(中時電子報)