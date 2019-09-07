恆春民謠傳唱百年，政府與民間都積極保存流傳，4年前古城上千人傳唱的畫面更是感動不少人，而今將民謠文化推出半島成了共識，今年「半島歌謠祭」也將擴大舉辦，請來「台南人劇團」編導《半島風聲‧相放伴》並在地選角，10月底恆春人要演自己的故事給大家看。

近10年來，屏縣府年年舉辦恆春民謠節藉此保存與推廣民謠文化，而地方學校也幾乎將民謠文化納入課程，因此恆春半島上不僅有傳藝師會彈唱月琴，學生也是不惶多讓，然而，百年文化不能只在地方發光發熱，大家有共識應要走出半島發揚光大，因此去年誕生「半島歌謠祭」。

首屆「半島歌謠祭」即成功將民謠魅力向外擴散，吸引不少國家前來進行地方性音樂交流，打出超乎預期的好口碑，而今年為延續這股熱情，將再加入舞台劇擴大舉辦，且是請來知名的「台南人劇團」編導並在地選角，讓恆春人自己的故事自己演。

承辦單位指出，戲劇與民謠一樣都是表演藝術，只是戲劇的張力有時會較突出，會讓看戲的人更深刻了解表演者所要表達的事，所以特地商請「台南人劇團」製作《半島風聲‧相放伴》，透過戲劇形式將半島的音樂、歌謠與生活合而為一，讓大家更認識恆春民謠。

承辦單位強調，10月22至27日登場的「半島歌謠祭」不僅跨國際更是跨世代，因此將在9月11日進行學生演員甄選，讓大小朋友都有機會登上舞台演出家鄉故事。

(中時 )