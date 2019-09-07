影、視、歌三棲的「金曲獎台語歌王」王識賢，今年以中視《C.S.I.C鑑識英雄II 正義之戰》檢察官林士堯一角，入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，令人驚訝的是，出道32年累積不少影視作品的他，上一次入圍金鐘獎，竟然已經是18年前的《流氓教授》！王識賢坦言，入圍就會想進一步被肯定、都想得獎，「不過以我參加金曲獎的經驗，應該還是會滿平常心的。畢竟我金曲獎實在槓龜槓很多次。」

王識賢以《鑑識英雄II 正義之戰》檢察官林士堯角色角逐金鐘視帝。（中視提供）

51歲王識賢散發熟男魅力。（羅永銘攝）

王識賢回憶，他剛出道時就以〈雙人枕頭〉紅遍全台大街小巷，當時夜市每天狂播，走到哪都會聽到這首歌，「我這輩子從來沒有面對那麼多鎂光燈！當時覺得歌這麼受歡迎又入圍了，應該穩中的，結果最後得獎的是李茂山，那時真的滿難過的，回家還有偷哭了一下。接著第二張〈雪中紅〉，引起的迴響更大，鎂光燈比上一屆更多，強到我眼睛都睜不開了，以為妥當啦，連唱片公司老闆都胸有成竹，結果得獎的是唱〈爸爸親像山〉的楊宗憲！發揮運動家精神擁抱得獎者後，老闆拍拍我的肩，我們還是回去繼續錄第三張」。接連槓龜6次，甚至還曾遇到一次尷尬的「從缺」，終於在入圍第7次才以《情難忘》專輯得獎！」

王識賢2005年獲得金曲獎台語歌王肯定。（資料照）

王識賢2001年主演真人實事改編《流氓教授》，不僅口碑與收視俱佳，最後一集甚至打敗當時所向披靡的《飛龍在天》，更一舉入圍金鐘獎最佳戲劇、男女主等各大獎項，那次入圍時，因為戲紅得獎呼聲高，他也曾信心滿滿，最後卻輸給《笨小孩》的邱心志。他坦言典禮結束之後，確實有失落感，但至少作品得到非常多觀眾朋友的迴響和肯定，還成為獄所裡的教材，鼓舞了許多受刑人，就讓他覺得所有的付出都值回票價。

王識賢（左起）當年與楊烈、方文琳、潘儀君等人一起演出的《流氓教授》叫好又叫座。（資料照/台視提供）

尤其多年後，他拍電影《角頭2》認識顏正國，「顏正國說當時他在監獄裡， 因為朋友推薦『這部戲你一定要看』，他本來從不看八點檔，沒想到一看就跟著一起看下去了」。王識賢很欣慰這部戲影響了很多人，也為許多正處於黑暗中的人帶來一線曙光與希望。

他說，這屆一起入圍的每個演員都很強，在各自角色上都很稱職呈現，情感也很真切，但畢竟藝術沒有邊界，口味是很主觀的，最後就看評審們喜歡哪盤菜了。入圍確實很開心，覺得忐忑之餘，也會盡量提醒自己要平常心，一切就10月5日就見真章。

王識賢在「賽車疑雲」單元中，被誤會與邵雨薇搞婚外情。（中視提供）

回憶起《鑑識英雄II》拍攝過程，王識賢最難忘的是第二單元「賽車疑雲」，他飾演的犯罪科學鑑識中心（C.S.I.C）檢察官林士堯，是鑑識小組的核心後盾。劇中與單元女主角邵雨薇有私人情感，卻不是外界想像的男女之愛，是一種長輩對晚輩、像關心女兒一樣的疼惜，但因他行為舉止怪異、又被狗仔拍到曖昧畫面，被解讀成外面有小三、搞老少配，他為保護女主角又無法解釋，所有壓力必須自己承擔。面對被高層調查，同事的質疑不信任眼神，他傷心憋屈，女主角遭謀殺後，他更是自責、心痛，急於找證據想辦法偵破，在真相大白前，全世界都不相信他，這讓他一度入戲到快喘不過氣。

「當時一場接著一場，我拍到都不太想講話了，演員之間的情緒也同樣因為劇情而凝結，氣氛很不好，就連放飯時，大家情緒都還ㄍㄧㄣ在那、氛圍很糟。種種負面情緒感覺快要爆開了，是導演一直安撫，要我穩住。為了戲好，我也必須Hold在那情緒裡。幸好每天回到家口，就丟了」。

51歲王識賢散發熟男魅力。（羅永銘攝）

王識賢曾是各台八點檔主力戰將，4年前拍了《甘味人生》後，再也沒接演八點檔，當時他因必須穿厚重消防衣、背鋼瓶，還拍氣爆戲，太多動作戲導致肩膀舊傷復發，粘黏到被醫生宣布要開刀，後來找到其他方法復健才總算免挨刀，「真的要稱讚八點檔演員，大家真的很耐操。我退下來其中一個原因，也是想要多陪小孩，想想以後可能想要跟她們吃頓飯都很難」。

不同於電視劇裡的硬漢、電影裡的耍狠角頭大哥，私下的王識賢，是朋友口中讚不絕口的溫柔好爸爸。他謙稱自己一直還在學習，成為爸爸後，他除了學做家事，甚至學習走進廚房，學著怎麼讓家人吃得更健康安心，從YouTube看影片自學做饅頭開始，他陸續還做過布丁、舒芙蕾、牛角麵包、銅鑼燒、口袋餅、吐司麵包，他秀出手機裡各種烘焙成品照片，記者驚嚇到下巴都快下來。

51歲王識賢散發熟男魅力。（羅永銘攝）

已經51歲的他，甚至因為讀國中的女兒不想上數學家教課，就自己下海先學再教，他上YouTube從基礎四則運算學起，搞懂各種題型變化，看那些補習班名師怎麼教、學名師口訣，再回頭教女兒，「書到用時方恨少，我小時候都在忙著踢足球，從小數學就很爛，現在竟然比我當年自己念書還認真，等於跟她一起重新學」。常常是晚上家人都先睡了，他一個人認真學算「國中數學」到天亮，後來連女兒看了都不忍心，勸阻爸爸不用那麼辛苦，她要自己來。

但他說自己不覺得辛苦，反而樂此不疲，「因為在小朋友身上，我也學到很多」。曾有長輩對他說「你要跟小孩一起成長，珍惜他們現在願意跟你在一起的日子」，這些話他聽進去了，所以很珍惜與兩個女兒的相處，只要拍戲一收工一定趕快回家陪家人，「我歸巢性很強，現在沒有其他社交活動，只會去跑跑操場、或去健身房運動，連最愛的足球也因為會曬黑影響拍戲而很少踢了」。

他努力為妻女打造溫暖家庭，自己也樂在其中，享受每一個打造的過程。

王識賢私下是個溫柔慈父。（羅永銘攝）

51歲王識賢散發熟男魅力。（羅永銘攝）

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