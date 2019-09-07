新北市永和區公所7日將舉辦2019新北市永和中秋慶團圓音樂晚會-月伴永和、幸福城市」活動，邀請民眾一起共襄盛舉。（永和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所7日將舉辦2019新北市永和中秋慶團圓音樂晚會-月伴永和、幸福城市」活動，邀請民眾一起共襄盛舉。（永和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府、永和區公所、副議長陳鴻源服務處、市議員連斐璠服務處、市議員羅文崇服務處，7日將在永和仁愛公園露天音樂舞台，舉辦2019新北市永和中秋慶團圓音樂晚會-月伴永和、幸福城市」活動，邀請民眾一起共襄盛舉。

活動當天下午規畫中秋應景活動「釣柚子比賽」、「剝柚子比賽」、「創意彩繪柚子」及「手作中秋提袋」，現場還有應景柚子供民眾限量免費嚐鮮，讓市民朋友們「動手玩、甜在心」。

晚會邀請知名節目主持人蔡昌憲與蔡燦得擔綱主持，卡司陣容堅強，眾星雲集，開場由炫光水鼓秀表演揭開晚會序幕，接著有暖心歌后梁文音、超high樂團宇宙人、創作才子蕭秉治廷廷、台語百萬歌王許富凱及壓軸金曲歌后徐佳瑩，將現場熱力開唱帶來膾炙人口歌曲與民眾共度活力閃耀、音樂宴饗的中秋節！

晚會尾聲是民眾非常期待的「摸彩大放送」，民眾只要持3張7、8、9月份實體發票即可兌換1張摸彩券，每人每次最多可兌換3張，摸彩獎品為5台除濕機及5台防蚊空氣清淨機，讓觀眾在中秋夜晚參與音樂盛宴同時，也有機會抱大獎回去，而募集的發票也能幫助弱勢團體。

今年活動在8月24日至9月4日舉辦「幸福永和＃HASHTAG比賽」，只要透過FB及IG把永和美好風景、人物上傳，獲讚數〈或IG愛心〉最高者，可得到獎金1萬元，另外於8月31日至9月7日在仁愛公園大草坪區設置了「月光探險區」，有可愛的LED兔子，還有月亮鞦韆閃耀燈區，歡迎闔家來欣賞及遊玩。

永和區長胡合鎔期盼在闔家團圓的中秋節日，透過音樂交流情感，擁有中秋團圓的美好氛圍。在此誠摯邀請鄉親民眾蒞臨會場，攜手賞月、聆聽歡唱，同時體驗永和文化之美，享受最動人溫馨的「2019新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」。

(中時 )