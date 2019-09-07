靈鷲山佛教教團與台北市立圖書館今年首度合作，精選6部環保影片在市圖及分館放映，7日在台北市北投圖書館放映第一場，免費入場觀賞。（靈鷲山佛教教團提供／葉書宏新北傳真）

靈鷲山佛教教團與台北市立圖書館今年首度合作，精選6部環保影片在市圖及分館放映，7日在台北市北投圖書館放映第一場，免費入場觀賞。（靈鷲山佛教教團提供／葉書宏新北傳真）

靈鷲山佛教教團與台北市立圖書館今年首度合作，精選6部環保影片在市圖及分館放映，7日在台北市北投圖書館放映第一場，免費入場觀賞，歡迎大眾踴躍參加。

靈鷲山系列環保電影活動的舉辦，源於開山住持心道法師「愛地球、愛和平」的理念和靈鷲山持續推廣的「九大生活主張」，希望能透過電影的放映讓大家看到目前地球遭遇到的各種令人觸目驚心的生態浩劫，進而影響更多人投入愛地球的行列。

心道法師表示，近年來生態危機已經是地球上最殘酷的現狀，極端氣候、物種滅絕，讓人們怵目驚心之餘，而聯合國發布的「關鍵12年」警訊，讓我們更加驚覺到，應該要有所行動了。

30多年來，全球碳排量持續上升，去年幾乎所有國家碳排量都持續上升，陸地與海洋生物物種50年來都減少了4成，其中海龜數更消失了8成！2019年預計將是超級融冰年，世界氣象組織指出2019年極可能成為史上最熱的一年，而各地的熱浪皆為人為溫室氣體排放造成的暖化效應，預計以後熱浪出現的次數將更頻繁。

環保教育刻不容緩，靈鷲山「生命和平 地球永續」環保電影欣賞活動，今年起於新北市國立台灣圖書館起跑，8月在桃園市立圖書館各分館舉行，台北市立圖書館9月接棒舉辦。

現場除了影片賞析，也特別邀請資深媒體人主持映前導讀，分享近期相關環境報導摘要，以及各種生活中容易實踐的綠行動，包括：自備購物袋、環保杯和吸管、搭乘公共運輸工具等。

環保教育從小扎根，幾乎每個場次都有家長帶著小孩前來觀影，映後的互動問答也反應熱烈，有位5歲小朋友主動搶答，正確回答出碳交易市場及碳排放的問題，環保小尖兵不可小覷。

台北市首場影片《海洋塑膠垃圾與生態危機》，9月7日在台北市北投分館放映，北投分館坐落於林木茂密、生態環境豐富的北投公園內，與溫泉博物館比鄰，觀賞電影之餘，也可一覽生態環境之美。

9月份活動並邀集國立臺灣圖書館及世界宗教博物館共同合辦，舉辦特映場《明日進行曲》、《被遺忘的幸福》。

「生命和平 地球永續」環保電影6場放映場次時間、地點如下：

9／7(六) 10：00~12：30

海洋塑膠垃圾與生態危機

地點：台北市立圖書館 北投分館B1視聽室

9／8(日)13：30~16：00

特映場：明日進行曲

地點：國立台灣圖書館 1樓簡報室

9／10(二)14：00~16：30

血色海灣

地點：台北市立圖書館總館8樓團體欣賞室

9／15(日)13：30~16：30

特映場：被遺忘的幸福

地點：世界宗教博物館 宇創廳

9／21(六) 10：00~12：30

熟男減碳日記

地點：台北市立圖書館 北投分館B1視聽室

9／24(二) 14：00~16：30

浩劫奇蹟

地點：台北市立圖書館總館8樓團體欣賞室

9／26(四) 14：00~16：30

海洋塑膠垃圾與生態危機

地點：台北市立圖書館總館8樓團體欣賞室

10／01(二) 14：00~16：30

狐狸與我

地點：台北市立圖書館總館8樓團體欣賞室

(中時 )