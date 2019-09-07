台灣要走進國際化，除要聽懂英語，也要懂得說！民眾出國最怕遇到的狀況就是「進入超市買瓶水，眼前的招牌英語完全看不懂」，然後到了結帳口，店員blablabla一堆英語又都聽不懂，該拿多少現金？刷卡還是怎樣？說真的，這些生活英語都很簡短，也許就只是一個單字！這些進超市會用到的英語輕鬆學起來，讓你結帳時馬上正確回應，開心進出國外超市購物！

超市購物英語輕鬆說，國家發展委員會為推動「2030雙語國家政策」，透過在全台各地舉辦生活英語情境體驗活動來讓民眾免費學習英語。從6/15桃園、7/13台南、8/24嘉義，到這次的「9/14英語情境體驗活動」，即將開拔到秀泰生活台中店舉辦。活動特別規畫了「超市情境英語－MasterChef在你家」的體驗內容，報名民眾不分年齡，只要你想提升英語能力，都可以來參加學習道地的超市英語，體驗英語購物的樂趣。

負責這場活動的Wes Davies老師表示，他剛來台灣時，常常為了買東西而傷透腦筋，如果可以所有超市或便利商店都做到雙語化，那對外國觀光客或住在台灣的外國人來說，真的是很棒的一件事。生活英語最重要的就是「敢開口、敢溝通」，講錯沒關係，下次講對就好。

逐步累積自己的英語能力後，也可以幫助許多方面的學習，除了能夠和外國人溝通無礙，更可以同步吸收國外新知，提升自己的國際競爭力。

(中時電子報)