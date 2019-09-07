Crispy脆樂團成軍10年，近日推出新專輯《有多少光就有多少黑》，而〈宇宙的角落〉這首歌當初就是丁丁寫出來要送給Skippy的禮物，後來Skippy也一起填詞，這首歌和畫也成為兩人成軍十年的最好紀念。此外也舉辦專輯同名特展，將從即日起展至10月31日。

對於〈宇宙的角落〉，丁丁說：「說起來有點害羞，最初是去年我想不到要送Skippy什麼生日禮物，其實蠻苦惱的，而且沒錢買什麼禮物，啊，寫一首歌好了，後來要收到專輯裡的時候就變成一起寫歌詞這樣。」Skippy則笑說：「主歌是我寫的啦，就像歌詞寫的一樣，很感謝她對我的包容。」

講到感情，兩人在一起己經近10年，兩人坦承身邊的家人朋友也沒有特別問到婚事，這次宣傳期被頻繁問到，丁丁才想到：「我們沒有想過耶，不過我身旁的女生朋友們好像都結婚了，其實我一直對婚禮都沒什麼幻想，婚紗也沒有，我不是白雪公主型的。」Skippy：「還沒想那麼多，但好像也不會是傳統的方式吧！」兩人相處的方式也己經超有默契，丁丁：「相處起來很像同一個人。」Skippy：「其實不是家人，是同一個人的感覺，可以把我當成丁丁。」

身為網路世代，兩個人都是網路重度使用者，對於社群媒體駕輕就熟，〈虛線〉這首歌講的就是在社群媒體中流行的「限時動態」，每個人的24小時就由這些限時動態表現出來，打開手機就可以看到動態在畫面上方己連成一條「虛線」，每一段都代表了一個「當下」。

特展現場除了畫作外，還有兩人最心愛的恐龍也在參展之列，同時為了與樂迷更緊密，丁丁和Skippy特別安排了留言本，讓樂迷們可以留下心裡話給他們。Crispy脆樂團9月底開跑的Live專場，自9/27高雄、9/28台中，將在10/9唱回台北Leagacy，也透露了專場將會有嘉賓。售票網址：https://www.indievox.com/tour/179 。

Crispy脆樂團推出新專輯《有多少光就有多少黑》，專輯同名特展即日起展至10月31日。（好多音樂提供）

Crispy脆樂團推出新專輯《有多少光就有多少黑》，專輯同名特展即日起展至10月31日。（好多音樂提供）

Crispy脆樂團成軍10年，近日推出新專輯《有多少光就有多少黑》。（好多音樂提供）

Crispy脆樂團成軍10年，近日推出新專輯《有多少光就有多少黑》。（好多音樂提供）

(中時 )