新聞深喉嚨

台北市長柯文哲4日接受媒體專訪，談到思考郭柯配的可能性，未料5日卻說「不會吧！」國民黨新北市議員葉元之則爆料說，因為柯P太大嘴巴，所以郭柯配破局已經蠻明顯。

關於郭柯，葉元之在中天政論節目《新聞深喉嚨》爆料說，他6日聽到一個消息，說郭柯確定不會配了，因為柯P太大嘴巴，聽說侯友宜二哥侯明鋒傳被郭營鎖定為副手，就是柯P把它講出去的，所以傳郭陣營對柯很不滿。

葉元之指出，柯P脫口爆女藝人林志玲懷孕，郭可能也會怕柯亂講話一通，聽說是柯P嘴巴太大，侯明鋒這事講出去之後，就把這個牌搞砸了，因侯明鋒若答應當郭副手，會是好棋，第一個，侯明鋒在南部有票，也因為他是侯友宜的二哥，然後聲望、形象也很好，結果被柯P破局了。所以郭柯要怎麼走下去？

葉元之點出，柯P最近說可以考慮當郭的副手，隔天再問他，他竟回說哪有這種事，講話變來變去，所以郭柯配破局已經蠻明顯。

(中時電子報)