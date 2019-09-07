時序入秋，正是吃蟹好時機！新北Mega50望月樓港籍主廚在「一蟹知秋」活動期間，使用萬里蟹加上創意，端出七道佳餚！醉雞不稀奇，「威士忌酒醉三點蟹」讓秋蟹更有味醉蟹的肉質鮮甜細緻、酒香撲鼻；源自泰式咖哩蟹的「紅油咖哩炒三點蟹」綿稠帶辣的醬汁，襯托蟹肉更加鮮美。

毋米粥煮花蟹。（圖取Mega 50官網）

●毋米粥煮花蟹：主廚說，毋米粥源自廣東順德，早年當地的魚塘工習慣以白粥燙食魚片，但是粥裡的米渣容易黏鍋變焦，經人改良濾去米渣便成為毋米粥，濃稠亮白、細膩綿滑，伴隨米香，以此粥水來燙煮食材，能充分鎖住食物的養分和水分，吃來特別鮮香嫩滑！

●威士忌酒醉三點蟹：先把殼薄且軟、容易入味的三點蟹蒸熟，同時煮製一鍋融合了蔥、薑、花椒、八角、醬油、冰糖的中式香料水，放涼後，加上同等比例的蜂蜜威士忌混合，就可把前述的三點蟹浸泡其中，冷藏二天。客人點用時，斬件的整隻螃蟹盛在飄散著乾冰白霧的圓盤上桌，氣勢十足！

蟹肉鮮竹札。（圖取Mega 50官網）

●蟹肉鮮竹札：享受蟹肉之美可以不用舞鉗弄剪，主廚已經全部代勞，鮮拆蟹肉加入蝦肉、涼薯、芹菜、些許白膘粒，調味拌勻，包到腐皮裡，用海苔繫腰，先輕炸、過熱水去油，再予以蒸熟、淋上蟹肉蛋白芡，賣相迷人，滋味大好。

酥炸金錢蟹盒。（圖取Mega 50官網）

●酥炸金錢蟹盒：主廚的做法是取厚片肥豬肉，先軋成圓形，再用高粱酒醃漬二小時，隨即沖水去除酒味，然後入冰櫃冷凍，做菜前取出稍加退冰，便以切肉機切出幾可透光的薄片，以此二片冰肉中間夾上調和了手拆蟹肉、蝦肉、豬肉的餡料，封邊後灑上太白粉、薄沾蛋白液，然後酥炸而成，金黃色的小圓餅內餡熟得恰到好處，嫩口而不老，外層的冰肉片酥鬆香脆，老菜重出江湖，風味令人激賞！

紅油咖哩炒三點蟹。（圖取Mega 50官網）

●紅油咖哩炒三點蟹：味型源自泰式咖哩蟹，雞蛋埋芡、汁濃味美，蘇主廚要讓辣味走中國風，又再加入自煉的川式紅油，綿稠帶辣的醬汁，襯托蟹肉更加鮮美甘甜，超級下飯！

●梅子檸檬蒸花蟹：這也是道老菜，主廚以醃青梅和仙楂餅製成獨門梅子醬，取肉質飽滿鮮甜的野生花蟹一隻，上鋪梅醬，身下則用檸檬片墊底，以沸水大火蒸熟，再燒熱自煉蔥油澆淋而成；結實飽滿的蟹肉酸甜交織，叫人吮指回味！

●明太子蟹肉：熱水沖熟的澄麵加上進口的紅蘿蔔粉，做成天然橘紅色麵皮，包入用現拆萬里蟹肉、蝦肉、明太子拌成的內餡，巧手做成一隻隻小螃蟹造型，入籠蒸熟，視覺味覺皆美！

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(中時電子報)