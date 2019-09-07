時序入秋，正是泡湯好時機！來北投走走吧！！台北市政府產業發展局輔導的2019紗帽山溫泉保育嘉年華即將在9/7開幕，力邀大家上山同樂。今年第一次辦理「卡拉慶中秋」，有70組歌唱好手上山飆歌讓大家聽到飽，還首推象徵溫泉露頭的「紗帽山巨無霸溫泉露頭冰」邀百位民眾品嚐。

特別結合溫泉露頭特色，以溫泉露頭冒煙且有硫磺結晶的黃色元素帶入冰品，推廣紗帽山溫泉區的採磺文化及露頭自然資源特色，活動會場週邊還有親子遊戲樂園，讓小朋友們玩到盡興。

一年一度的2019紗帽山溫泉保育嘉年華，在北投區行義路300巷公共停車場舉行，今年仍維持往年優良傳統，規劃許多寓教於樂的小活動，讓參與者正面感受紗帽山豐富珍貴的自然資源，進而體悟資源保育的重要性，像是「百人溫泉足湯 洗腳孝親」、最令人驚豔的燒尾宴上菜秀、「彩繪造型昆蟲撲滿DIY」。

主辦單位建議民眾攜家帶眷上山參加溫泉保育嘉年華，除了有玩、有吃、聽好歌外，也能留宿紗帽山週邊溫泉旅館，品嚐店家精心製作的燒尾宴，在美景的包圍下，泡湯放鬆身心。

(中時電子報)