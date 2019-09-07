媽媽不餵「ㄋㄟㄋㄟ」，寶寶怎麼辦？台北市立動物園非洲動物區在今年8月上旬時再度傳出喜訊，伊蘭羚羊媽媽「春姿妮」於戶外活動場順利誕下一隻小寶寶，保育員為牠命名為「妮可（公）」。這次是「春姿妮」首度生產，新手媽媽或許是缺乏育幼的經驗，在生產後遲遲不肯為小寶寶哺乳，保育員只好趕緊啟動人工餵奶的機制，還找來有豐富帶仔經驗的伊蘭羚羊阿姨「梅夏春」擔任「乳母」。「妮可」在保育員與阿姨的照撫下，穩定地成長茁壯，！

在保育員和阿姨「梅夏春」的細心守護下，「妮可（中）」已順利返回伊蘭羚羊的大家庭。（台北市立動物園提供）

在「妮可」出生後，保育員即密切觀察伊蘭羚羊親子間的互動，發現媽媽「春姿妮」或許是缺乏育幼經驗，在生產後一直排斥餵小寶寶喝奶，為了維持新生寶寶的活力，保育員立即以人工哺育方式接手照養小寶寶，並在第二天將正在育幼的伊蘭羚羊「梅夏春」調度到育嬰室，希望「梅夏春」能發揮母愛，一起幫忙保育員為「妮可」哺乳。幸運地，「梅夏春」很快就接納了「妮可」，願意讓牠靠近吮乳，並在「妮可」近兩週大左右，引領牠一起返回群體生活。

保育員用奶瓶將「妮可」單獨引誘到一旁，才能順利餵牠喝奶。（台北市立動物園提供）

隨著「妮可」逐漸長大，保育員餵奶的工作非但沒有減輕，反而變得更加艱難，原來是「妮可」跟著其他較大的孩子生活了一陣子之後，開始調皮搗蛋起來，每次到了用餐時間，就會跟著群體跑給保育員追。辛苦的保育員叔叔，經常得拎著一個特大號的奶瓶滿場跑，總是要跑到上氣不接下氣，才勉強追得上羊群們俐落的步伐，接著還要半哄半騙的用奶瓶將「妮可」單獨引誘到一旁，才能順利餵牠喝奶。

由於伊蘭羚羊為群居性的動物，且階級制度明顯，新生的羚羊寶寶，通常得仰賴媽媽為牠引薦給其他家族成員認識。假設媽媽在群體中的地位越高，寶寶就有機會能愈快融入群體。如今「妮可」雖然少了親生媽媽的關照，但在保育員和阿姨「梅夏春」的細心守護下，已順利返回伊蘭羚羊的大家庭，並且和家族成員相處融洽。

現在保育員每天早上約9點鐘及下午約3點鐘左右，將持續拎著大奶瓶到活動場餵「妮可」喝奶，歡迎大家常到非洲動物區伊蘭羚羊活動場，為辛苦的保育員和堅強的「妮可」加油打氣呦！

(中時電子報)