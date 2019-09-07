漫威電影「鋼鐵人」紅不讓，，然而在最新一集《復仇者聯盟4》電影中，鋼鐵人為拯救宇宙壯烈犧牲，正式從幕前「領便當」引退，令不少死忠粉絲感到不捨…。為重現鋼鐵人英姿，Discovery頻道《亞當超狂工作室》從漫威公司獲得了獨家授權的設計圖，並與團隊耗費多時、真實打造出一套相似度100%的「鋼鐵衣」，不僅真的能飛，還能防彈、防炸，具有基本防禦功能，令人不得不相信，鋼鐵人真的在現實生活「復活」了？

鋼鐵人第一集中出現的「二型試做型戰甲」。（Discovery頻道 提供）

《亞當超狂工作室》主持人亞當．薩維奇為知名科普節目《流言終結者》的節目主持人，而身為鋼鐵人的死忠粉絲，同時又是《駭客任務》、《星際大戰》等多部好來塢電影模型製作師的他，獲得了漫威獨家授權在鋼鐵人第一集中出現的「二型試做型戰甲」的設計圖，運用金屬元素中密度最高、重量卻極輕的「鈦」金屬粉末，搭配3D列印技術拼湊250片零件，耗費多時終於組出一套相似度近100%的真實版「鋼鐵人」。

搭配3D列印技術拼湊250片零件。（Discovery頻道 提供）

且因使用鈦金屬製成，整件「鋼鐵衣」的重量僅有十公斤，可真實穿在人身上！而在鋼鐵衣上，亞當也加上了重力噴射衣，共設置五個噴射引擎，成功克服飛天難題，讓鋼鐵人真的可以像電影般一飛衝天！

電影中的鋼鐵人，不僅能防彈、防炸，還能穿梭在各式惡劣戰爭處境中。而為測試「真實版鋼鐵人」的實戰能力，節目中使用與人體器官組織密度百分百相符的模型作為替身，並讓替身穿上鋼鐵衣進行實測。使用了45口徑的子彈進行射擊，甚至更拿出威力強大、只要高爾夫大小便能將卡車炸毀的「C4炸藥」來做爆破測試。

鋼鐵衣上，共設置五個噴射引擎，成功克服飛天難題，讓鋼鐵人真的可以像電影般一飛衝天！（Discovery頻道 提供）

實測結果令人驚喜，儘管「鋼鐵衣」外觀雖有傷痕，但裝甲內的替身竟毫髮無損、就連模擬體內的橫膈膜也都沒有位移！Discovery頻道《亞當超狂工作室》於9月13日星期六晚間9點首播，將打造真實版的「鋼鐵人」、「火箭車」、「衝鋒車戰隊」…等意想不到超狂工業

老兄，我愛你3000次--《亞當的超狂工作室》。（影音Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)