中秋連假免出國，也能探索日本之最的職人精神、品味究極美食！/13-10/13在誠品生活南西4樓Event Space「誠品生活號」期間限定店首波以「日本嚴選集」為主題，有不用剝皮，且果肉香甜，日本熱賣「麝香葡萄」，還有「一生懸命－起司蛋糕」等美味、雜貨。

誠品生活號｜岩瀨農場｜一生懸命奶酪起司蛋糕。（圖取自迷誠品網站）

日本美食、雜貨控照過來！昭和天皇御用皮革老舖揉製具生活感又實用的皮件、世界高峰會指名的百年茶行釀泡頂級罐裝茶等，9/13-10/13在誠品生活南西4樓Event Space「誠品生活號」期間限定店，邀您一同體驗日本歷史文化之美；還有日本直送美食即日起先開放網路預購：一年狂銷萬串的日本最熱賣「麝香葡萄」，及北海道超人氣網購甜點岩瀨牧場「一生懸命－起司蛋糕」。

風靡全日本「最熱賣」的麝香葡萄JPMOMO，具有翡翠寶石般亮眼色澤，一口咬下芳香汁液瞬間於唇齒間散開，一年狂銷萬串，中秋連假期間及每周六、日限定登場；被譽為世界「最高端」的罐裝茶品「玉露」，由百年茶行「宇治園」精粹釀泡頂級茶品。

誠品生活號｜一心堂本舖｜福福御守護唇膏。（圖取自迷誠品網站）

北海道最大手創市集「北海道MAKER'S」首次跨海來台，四萬年前火山噴發凝固後遺留的「最古老」札幌軟石打造的「Liaison」雅緻飾品等精選手作設計品牌。「一心堂本舖」將日本傳統御守結合護唇膏設計；北海道岩瀨牧場「天然乳清洗顏皂」，由自產牛乳製成，標榜泡沫細緻可有效滋潤肌膚；遊日必買的伴手禮100%馬油萃取「北國馬油」等。

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(中時電子報)