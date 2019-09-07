◎中國時報

鴻海創辦人郭台銘參選總統幾成定局，國民黨日前釋善意力促「吳郭會」，未料遭郭幕僚以「9月17日前排不出時間」打臉，再度吃了閉門羹。黨主席吳敦義昨受訪時動怒表示，「若真正有這個誠意，晚1天、晚1周也沒有關係」，話鋒一轉，還重話暗批郭台銘不守信用，未遵守初選前支持勝出者的承諾。

爭取農民選票，政府釋大利多！農委會主委陳吉仲昨天表示，將放寬合法承租公有河川地農用的農民，繼承人可以參加農保，預計今年底前上路；另農民退休金制度也將於明年送立法院審議，未來老農除可請領老農津貼外，還可再加入如國民保險等其他社會保險，請領退休年金。

前行政院長張善政6日出席台灣企業家論壇，臨時「脫稿」痛批民進黨是綠色恐怖，韓國瑜國政顧問團已有人受到牽連，更加深他明年要把蔡英文下架的決心。他也不滿綠營只懂亂撒錢，將來債留子孫，「如果不支持韓國瑜，下一代就會做窮光蛋」。

◎旺報

中共總書記習近平3日在中共中央黨校發表講話，強調包括港澳台工作在內的對內與對外各方面工作越來越複雜，要「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」，「該鬥爭就要鬥爭」。北京有關人士指出，面對局勢險峻，外事委辦公室已全面主導對台，並「寄希望於自己」，以防止台灣牌與香港牌連動。

今年是中美建交40年，但因美方挑起貿易戰，導致中美關係充滿緊張。加上從6月開始的香港反修例示威運動演變成暴力抗議，台灣和美國愈走愈近，都讓美國總統川普撿到槍，藉由打香港牌和台灣牌向中國施壓。大陸學者認為，陸方將進一步打壓台獨勢力，宣布深圳為先行示範區，主動改革、合理避險，藉此築起防火牆，以防台灣和香港問題與中美對抗連動。

大陸在8月的短短一周，接連暫停陸客赴台自由行及抵制金馬獎，動機及原因眾說紛紜，北京涉台人士指出，有的說是因台灣介入香港反送中，但其實那只能算是最後一根稻草，大陸更多著眼於陸客安全，也是顧及兩岸民間氛圍的預防性措施，同時避免在台灣進入白熱化的選舉中，被綠營拿來政治消費。

◎工商時報

上市櫃公司8月營收公布期限到下周二（10日），市場緊盯各家營運成果，在本周率先公布報喜者，股價也早一步上演慶祝行情。目前已有160家繳出雙率雙增佳績，其中，宏捷科、華通等16檔本周股價漲幅在5％以上，且年增率多為雙位數，更以電子族群佔大宗，顯示旺季效應明顯發威。

為因應貿易戰對中國經濟造成的衝擊，中國人民銀行時隔四年，於6日再度送出「普遍降準」結合「定向降準」的大禮包，自9月16日起分批向市場注入人民幣（下同）9千億元活水，以空前力度馳援金融機構對實體經濟輸血。市場分析指出，中國政府已發出訊號，當前政策著重全力維穩，對沖外部不確定性也將加碼力挺實體經濟。

美國聯準會（Fed）發布最新研究報告指出，貿易政策的不確定性到明年初時對全球與美國生產毛額（GDP）的衝擊幅度估計1％，相當於美國經濟將減損2,000億美元，全球經濟減損達8,500億美元。

(中時電子報)