氣象專家吳德榮表示，下週熱帶擾動仍然活躍，中秋節前恐有颱風生成。(翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

中央氣象局發針對高屏台東發布豪大雨特報。(圖/中央氣象局)

受到劍魚水氣影響，中央氣象局今發布高雄大雷雨特報，屏東、台東慎防豪大雨。氣象專家表示，下週熱帶擾動仍活躍，中秋節之前，約在下周二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，若生成將是今年第16號颱風「琵琶。」

中央氣象局表示，中颱玲玲速度加快，已往北韓靠近，而減弱為低壓帶的劍魚水氣持續影響台灣，今南部地區水氣仍多，氣象局今凌晨針對屏東發佈豪雨特報，高雄、台東發佈大雨特報，更對高雄市發布大雷雨特報。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，「劍魚」殘餘水氣，受西南風導引，正接近台灣，中南部影響較大。今上半天北台灣有空檔、為多雲時晴，中南部則有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，午後降雨範圍擴大；應注意氣象局的特報。今日氣溫：北部23至34度、中部23至34度、南部23至34度、東部23至35度。

吳德榮並說，最新歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，下週熱帶擾動仍然活躍，中秋節之前，約在下週二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，中秋節是否會受到這個颱風干擾？還需要繼續觀察。

天氣職人吳聖宇也說，下週大家應該相當關注中秋節的天氣，目前來看在菲律賓東方到台灣東南方海面一帶應該是會有熱帶擾動發展的機會，但是否影響台灣，有待觀察。

依中央氣象局資料顯示，若生成將是今年第16號颱風「琵琶」。

(中時電子報)