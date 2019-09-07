本季最後一次基襪系列賽於7日開打，洋基美東封王「魔術數字」還有12，但衛冕軍紅襪開賽前的「淘汰數字」僅剩6(洋基贏球-1, 紅襪輸球也-1)，他們在這波4連戰如果輸掉3場就會被洋基親手逐出美東爭霸戰。

王牌左投賽爾(Chris Sale)剩餘球季報銷，唯一好消息是在美聯外卡的「淘汰數字」還有17，紅襪教頭柯拉(Alex Cora)此時能做的只剩信心喊話了。

「我們打不好，但我們陣容還是很強的。我們還有兩周例行賽，你們可能不相信我，但我認為還有機會。我們打贏這個(基襪)系列賽，然後一路贏下去。我認為以我們的陣容，其他球隊不敢在季後賽對決我們。」

柯拉的喊話近乎自我催眠，他坦承希望不很大，「我告訴球員們，我們情勢險惡，但目前總還有一絲機會打進10月季後賽。現在不能放棄，我們依然飢渴。」

儘管紅襪本季一團糟，其他球隊仍尊敬他們，剛與紅襪打完系列賽的雙城總教練給柯拉打氣：「咱們下個月(10月)再相會。」柯拉自嘲希望兩人是在球場而不是在度假時碰上。

紅襪的僅存希望是美聯外卡，他們落後6.5場，他們必須打出一波足以載入史冊的連勝，然後指望其他球隊幫忙拉下競爭者光芒、運動家、印地安人。

(中時電子報)