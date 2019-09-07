2019年馬來西亞秋季旅展揭幕，台灣成為主辦單位唯一指定的「亞洲最喜愛旅遊國家」，台灣館展現更多元的文化與特色，以Salam Taiwan為主題，持續加強穆斯林市場。

2019年馬來西亞秋季旅展（MATTA FAIR）於6日至8日在吉隆坡太子世界貿易中心舉行。本屆是馬來西亞歷來規模最大的旅遊展，共有1396個攤位，展出面積約2萬9000平方公尺，橫跨7個展館，預料3天旅遊展吸引超過10萬人次觀展。

交通部觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼受訪時表示，台灣館今年以特色主題區深入介紹台灣，包含推廣給穆斯林旅客的Salam Taiwan（台灣歡迎您）主題區、體驗農村廚房的自己動手（DIY）休閒料理區及精選特色的小鎮漫遊區。

現場有好客民宿、阿里山國家風景區及旅客喜愛的芒果冰品等台灣特色介紹，共同推展全台多元的旅遊資訊。觀光局與馬來西亞旅行社業者合作，其中包括5家穆斯林業者，合力推出優質且優惠的旅遊產品。

周士弼表示，台灣穆斯林人口達30萬人，全台已有超過217家餐旅業者取得各項穆斯林友善接待環境認證標章，因此有信心台灣能迅速崛起成為受穆斯林旅客歡迎的旅遊勝地之一，歡迎各國穆斯林旅客到台灣。

台灣館讓大馬民眾在現場體驗製作天然染色湯圓、茶香草仔粿等台灣農村美食，還可嘗試玫瑰花醬剉冰DIY。現場安排凡徒藝術表演團、鄒族傳統舞蹈團隊和阿里山的高山茶道表演。

(中央社)