2020總統大選陷入詭譎混沌狀態，從民調結果來看，長期以來聲勢領先的韓國瑜，民調卻一路滑落，更顯得撲朔迷離。敵對陣營把韓打成「草包」的炮火聲浪，無疑是其民調下跌的潛在要因。但文化大學教授胡幼偉卻直言，韓絕非草包，他也精於鬥爭技巧。從韓遲遲不宣佈副手，就知道是在等郭先亮底牌。

胡幼偉於臉書發文表示，聽說藍營很多選民很焦慮，他倒一直相當樂觀。郭台銘持續折磨老韓，很多人已經快要抓狂；但他說過，郭如果脫黨參選，在誠信和道義上就佔不住腳。現在還有人說，郭的參選，對韓十分不利。除非多數人的基本價值觀已經崩壞殆盡，否則，郭的參選，就是在逼大家在基本價值觀上做選擇，他要問，有多少人願意接受這種自我認知，說：「對！我認為誠信和道義都是狗屁！我認為，做人，可以願賭不服輸，只要能贏就好！」

所以，胡幼偉認為，不要只認為是郭在折磨韓；卻忘了，我說過千百遍，韓不是草包，他也精於鬥爭技巧。韓遲遲不宣佈副手，就是在等郭先亮底牌。只要郭一去登記連署，那就是你郭台銘先背信忘義，而我韓某已經是仁至義盡！

胡幼偉再揭韓現在策略，「你要折磨我；我就先讓你做不義之人。然後，再名正言順地打你的痛處。忍耐，有時只是蓄積反手打你的正當性能量。要鬥得狠，有時就是要先忍耐，誰沉不住氣，誰先輸！你不急，我也不急；敵不動，我不動！9月17日前，你總逃不過要回歸國民黨或做千古罪人的選擇。當然是你先選擇，我有什麼好焦慮的呢？一定是你做壞人，我只做好人嘛！要急，也是你急，怎麼會是我急呢？這就是我說的『心理戰』」。

胡幼偉指出，韓一宣佈副手，郭就可以說：是你先不要我的，那就不要怪我自行參選了！所以，韓一定是等郭先亮底牌，才出手打他；好人一定做到底，敬酒不吃吃罰酒，才打得你無話可說！讓自家弟兄先焦慮到極點，之後上去圍毆，力道才夠猛啊！

胡幼偉表示，打仗，是要有謀略的。先讓你囂張一陣子，並不表示真的怕你啊！這仗，不是跟郭柯王關在密室裡打；是在選民面前打。怎麼打，才能博得選民的同情與支持，才是真正的重點！

(中時電子報)