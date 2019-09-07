2019.09.06新聞深喉嚨 國家機器「爐煉」半年 韓守3成底氣 早練就金剛不壞身？

高雄市長韓國瑜9月8日將在新北市舉辦挺韓造勢大會，這場也被視為關鍵一役，將影響鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平的下一步。《新聞深喉嚨》主持人王又正直言，無論10萬、20萬人都不夠，若沒超過凱道還混得下去嗎？

王又正在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》指出，當日活動前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義與前主席洪秀柱，都將現身力挺並輪流上台致詞，展現藍營大團結氣勢。

不僅如此，攤販早在12小時前開始排隊抽籤，共計111攤，象徵明年1月11日勝選，最終發出433張號碼牌。新北市議員邱烽堯，認為會超過10萬人；立法委員許淑華則表示，希望衝出20萬人潮！

王又正直言：「各位，10萬夠嗎？20萬夠嗎？凱道的時候不是號稱什麼30萬、40萬嗎？你沒有超過凱道，還混得下去嗎？所以大家，9月8號好不好！穿雲箭，新北見！」

(中時電子報)