梨山賓館副總林閔政前往保二總隊報案，盼警方揪出仿冒「梨山貢茶」的廠商。（林閔政提供／王文吉台中傳真）

梨山茶在海內外極富盛名，梨山賓館在2012年推出自有品牌「梨山貢茶」，茶罐外包裝以宮殿建築意象行銷，每罐售價1千元，但近來有消費者在蝦皮購物網發現山寨版，售價是真品的7折。梨山賓館副總林閔政得知被仿冒後前往報警，並呼籲消費者認明包裝、買真茶。

梨山賓館最近接到消費者來電詢問「梨山貢茶是否在蝦皮購物網上架銷售？售價比較便宜，只賣700元。」林閔政立即上網查詢，發現茶葉罐外觀、字體雖與真品相似，但質感粗糙，梨山賓館logo也換成茶葉，確認遭仿冒。

林閔政坦言，確實有不少商家使用梨山賓館的意象作為商品包裝行銷，但完全複製貼上，這算是第一家。林閔政備妥相關資料，前往保二總隊報案，盼警方揪出仿冒包裝的廠商。警方指出，仿冒品相似度太高，已明顯侵權，會先透過蝦皮購物網追查販售廠商。

林閔政強調，市售梨山茶均有固定行情，由於高山茶區栽種、管理及製茶成本高，加上產量有限，若是春茶、冬茶價過低，有可能是假貨，除非熟識的茶農半買半相送，而認真經營品牌或評鑑獲獎的茶農，價格當然就更貴。

(中時 )